В Архангельской области бойцы СВО получат землю бесплатно

Партийцы от «Единой России» позаботятся, чтобы земли хватило всем.

Наряду с военнослужащими такая возможность есть и у членов их семей. Законопроект о бесплатном предоставлении в собственность земли отдельным категориям граждан был проработан комитетом по собственности и предпринимательству регионального парламента.

- Использовать полученную землю можно по-разному – это и строительство дома, применение под сад или огород, подсобное хозяйство или гараж, – комментирует областной депутат Дмитрий Семушин (фракция «Единая Россия»).

По словам партийца Семушина, есть нюанс – земля должна быть расположена в границах муниципального района, округа или города, где проживал, был зарегистрирован или фактически находился ветеран боевых действий на момент прекращения его участия в СВО. Если подходящей земли на территории проживания бойца не окажется, тогда участок может быть выделен в соседнем муниципалитете: «Сегодня партия «Единая Россия» совместно с региональным Правительством проводит работу по формированию дополнительных земельных участков, в том числе и из федеральной собственности. Мы заботимся, чтобы земли хватило всем».

Что касается предоставления земельных участков многодетным семьям. Здесь также есть важный нюанс – сегодня оформить землю можно по документам только одного из родителей. Ранее это было реально лишь при подаче бумаг совместно отцом и матерью.

Отметим, забота об участниках СВО, членах их семей, многодетных является одним из основных пунктов народной программы «Единой России».