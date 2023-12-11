Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области бойцы СВО получат землю бесплатно

Партийцы от «Единой России» позаботятся, чтобы земли хватило всем.

Наряду с военнослужащими такая возможность есть и у членов их семей. Законопроект о бесплатном предоставлении в собственность земли отдельным категориям граждан был проработан комитетом по собственности и предпринимательству регионального парламента. 

- Использовать полученную землю можно по-разному – это и строительство дома, применение под сад или огород, подсобное хозяйство или гараж, – комментирует областной депутат Дмитрий Семушин (фракция «Единая Россия»).

По словам партийца Семушина, есть нюанс – земля должна быть расположена в границах муниципального района, округа или города, где проживал, был зарегистрирован или фактически находился ветеран боевых действий на момент прекращения его участия в СВО. Если подходящей земли на территории проживания бойца не окажется, тогда участок может быть выделен в соседнем муниципалитете: «Сегодня партия «Единая Россия» совместно с региональным Правительством проводит работу по формированию дополнительных земельных участков, в том числе и из федеральной собственности. Мы заботимся, чтобы земли хватило всем». 

Что касается предоставления земельных участков многодетным семьям. Здесь  также есть важный нюанс – сегодня оформить землю можно по документам только одного из родителей. Ранее это было реально лишь при подаче бумаг совместно отцом и матерью.

Отметим, забота об участниках СВО, членах их семей, многодетных является одним из основных пунктов народной программы «Единой России».

10 январь 16:55 | : Политика

Главные новости


Салатная симфония. Готовим рождественский стол
Кино как сон. Фильм Романа Михайлова «Отпуск в октябре»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (78)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20