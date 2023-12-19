Глава Северодвинска призвал коммунальщиков готовиться к потеплению

Игорь Арсентьев:

- На еженедельной планёрке сориентировал управляющие компании оперативно убирать «снежную кашу» с дворовых территорий. В конце недели ожидается плюсовая температура – к погодным изменениям нужно быть готовым.

С начала зимы подрядчики вывезли с городских улиц и территорий общего пользования более 98 000 м3 снега – это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но не все подрядчики проводят эту работу системно: например, с Ягринского шоссе с декабря вывезено всего порядка 2000 м3 из 14 000 запланированных.