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Глава Северодвинска призвал коммунальщиков готовиться к потеплению

Игорь Арсентьев:

- На еженедельной планёрке сориентировал управляющие компании оперативно убирать «снежную кашу» с дворовых территорий. В конце недели ожидается плюсовая температура – к погодным изменениям нужно быть готовым.

С начала зимы подрядчики вывезли с городских улиц и территорий общего пользования более 98 000 м3 снега – это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но не все подрядчики проводят эту работу системно: например, с Ягринского шоссе с декабря вывезено всего порядка 2000 м3 из 14 000 запланированных.

29 январь 13:39 | : Политика / Экономика

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