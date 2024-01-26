Как Прометей. Александр Спиридонов привез в Онегу огонь из Мурома

Федеральный парламентарий Александр Спиридонов передал огонь с названием «Семейный очаг» на фестивале «Мужчины в деле», объехав с ним северян.

Напомним, лампаду с огнём в Поморье доставили с международного форума «Россия» после того, как Президент РФ дал старт «Году семьи». Пламя зажгли в Свято-Троицком монастыре Мурома – на родине православных святых князя Петра и княгини Февронии.

В рамках проекта «Равный учит равного 2.0», который проходит в Онежском районе, в течение четырёх дней ребятишки из реабилитационных центров, сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации изо всех районов области участвуют в мастер-классах, приобщаются к спорту и ремёслам.

- От имени Совета отцов Архангельской области рассказал ребятам про «Семейный очаг», который мы привезли из Архангельска. Также встретился с семьями участников СВО. Пообщался с северянами, ответив на вопросы о предстоящих выборах Президента. Знаю, что жители хотят подробнее узнать о способах голосования и проводимой в регионе викторине «Архангельская область, выбираю тебя!». Рассказал о новых поручениях Президента по результатам послания Федеральному Собранию, - отметил Александр Спиридонов.

Забота о воспитании подрастающего поколения, помощь молодёжи в самореализации и достижении поставленных целей, поддержка многодетных семей легли в основу новых национальных проектов «Семья» и «Молодёжь», а также отражены в народной программе «Единой России». Они направлены на развитие семейных ценностей, поддержку материнства, ответственного отцовства и счастливого детства.



