Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как Прометей. Александр Спиридонов привез в Онегу огонь из Мурома

Федеральный парламентарий Александр Спиридонов передал огонь с названием «Семейный очаг» на фестивале «Мужчины в деле», объехав с ним северян.

Напомним, лампаду с огнём в Поморье доставили с международного форума «Россия» после того, как Президент РФ дал старт «Году семьи». Пламя зажгли в Свято-Троицком монастыре Мурома – на родине православных святых князя Петра и княгини Февронии. 

В рамках проекта «Равный учит равного 2.0», который проходит в Онежском районе, в течение четырёх дней ребятишки из реабилитационных центров, сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации изо всех районов области участвуют в мастер-классах, приобщаются к спорту и ремёслам.

- От имени Совета отцов Архангельской области рассказал ребятам про «Семейный очаг», который мы привезли из Архангельска. Также встретился с семьями участников СВО. Пообщался с северянами, ответив на вопросы о предстоящих выборах Президента. Знаю, что жители хотят подробнее узнать о способах голосования и проводимой в регионе викторине «Архангельская область, выбираю тебя!». Рассказал о новых поручениях Президента по результатам послания Федеральному Собранию, - отметил Александр Спиридонов. 

Забота о воспитании подрастающего поколения, помощь молодёжи в самореализации и достижении поставленных целей, поддержка многодетных семей легли в основу новых национальных проектов «Семья» и «Молодёжь», а также отражены в народной программе «Единой России». Они направлены на развитие семейных ценностей, поддержку материнства, ответственного отцовства и счастливого детства. 


09 март 16:06 | : Политика

Главные новости


А кто не пьёт?! Социальная картина пьянства в России
Клава Кока увезла из Архангельска государственные деньги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (91)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20