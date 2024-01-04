Единороссы Поморья собираются возродить молочные кухни

Партия предложила возродить обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих мам, а также детишек до трёх лет.

Помимо возобновления работы молочных кухонь, «Единая Россия» выступает за единый стандарт их функционирования во всех регионах страны. Проведённый партийный мониторинг позволил определить, что в ряде субъектов молочные кухни успешно работают, где-то на детское питание выделяют денежные компенсации от 165 до 2000 рублей в месяц или продуктовые наборы.

«Полностью поддерживаю инициативу Партии по возрождению полноценного детского питания. Двумя руками «за»! Мы должны обеспечить детишек качественной едой без консервантов. Продукция должна быть обогащена молочнокислыми бактериями, которые способствуют здоровью и профилактируют различных заболевания. Денежные компенсации как альтернативу не поддерживаю. Их размер, порой, не позволяет приобрести хороший продукт – он дорого стоит. И качество готовой продукции оставляет желать лучшего. Мы должны позаботиться о здоровом будущем наших детей, что отражено и в народной программе «Единой России», - сказал координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Поморье Сергей Шувалов, член Общественной палаты РФ.

Опрос «Единая Россия» проводила в социальных сетях. Родители из 59 регионов на 80 процентов поддерживают инициативу Партии – вернуть молочные кухни и выработать единый стандарт для них по всей стране.

«Вместе с профильными ведомствами, ведущими российскими производителями, экспертами и врачами будем разрабатывать подход к организации молочных кухонь в регионах. Не менее важна и поддержка отечественных производителей. Работа молочных кухонь будет построена на отечественном сырье, которого в регионах достаточно», - заявила Татьяна Буцкая, координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по защите семьи.



