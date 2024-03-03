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В Поморье работает партийный проект «Крепкая семья»

В рамках партпроекта в начале марта депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») совместно с региональным Советом отцов, губернаторским центром «Вместе мы сильнее», Северодвинской организацией инвалидов с потерей слуха и Общественной палатой РФ запустили знаковое мероприятие «Добрые встречи с семьями Поморья!».

Миссия Добрых встреч в проведении на протяжении этого года целого комплекса спортивных и образовательных семейных мероприятий. Началом встреч стало посещение организаторами 31-й школы Архангельска, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

- Хорошее и доброе мероприятие! Главное, чтобы дети чувствовали, что они нужны взрослым, которые всегда рядом, что близкие помогут и поддержат в любой момент. Этот душевный контакт важно сохранять в течение всей жизни. Дети вырастают и потом точно так же относятся к своим родителям и к другим детям. Поэтому, одна из важных задач отцов – научить ребёнка доброте, взаимопониманию и уважению, - сказал Александр Спиридонов.

Проект «Крепкая семья» наряду с народной программой «Единой России» через практику конкретных дел призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидировать общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан. Координатором «Крепкой семьи» от региона назначен Сергей Шувалов – член Общественной палаты РФ, сторонник партии. Говоря о Добрых встречах, он подчеркнул:

- Наши встречи с поморскими семьями в рамках партпроекта «Крепкая семья» стремятся подключить жителей глубинки к общественной жизни региона и нашей страны. Традиционная семья, о которой говорит наш Президент – основа и фундамент здорового социума. Мы, приезжая в сельские поселения, организуем познавательные, развлекательные, научно-просветительские мероприятия для семей с детьми. Общаясь, разъясняем постулаты государственной политики, о которых должны знать северяне. К Добрым встречам будут привлекаться специалисты разного профиля – психологи, логопеды, социальные педагоги, чтобы семьи в ходе наших мероприятий могли получить первую помощь, в которой нуждаются, - сказал Сергей Шувалов.

Отметим, глава государства Владимир Путин заявлял, что в России, пока он Президент, никогда не будет родителя номер один и родителя номер два, а будут папа и мама. Обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, российский лидер объявил о новом нацпроекте «Семья», который направлен на поддержку семей, на снижение бедности, в первую очередь для многодетных, а также нацелен, чтобы большая многодетная семья стала нормой.


05 март 16:08 | : Политика

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