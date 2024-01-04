Михаил Кисляков рассказал о выполнении Народной программы партии

«Работу правительства РФ, премьер-министра Михаила Мишутина и кабинета министров единороссы оценили на «отлично». Несмотря на беспрецедентные санкции, введённые и вводимые Западом и США, наша страна развивается, внутренний валовый продукт растёт. Сегодня мы относимся к 4-й экономике Европы и 10-й экономике мира. Соответственно, и доход наш в бюджет увеличился до 29 трлн. рублей. Запас денег в стране есть», - особо отметил депутат Государственной Думы от Архангельской области Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия»).

Усилия, которые прилагает правительство РФ для реализации народной программы Партии: строительство и капитальный ремонт школ, дорожной инфраструктуры, поддержка материнства, отцовства и детства, работа с молодёжью – имеют ощутимый результат. Рабочая группа по вопросам СВО во главе с секретарём Генсовета Андреем Турчаком совместно с правительством РФ постоянно разрабатывают дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Партия также плотно сотрудничает и с фондом «Защитники Отечества», и с губернаторскими центрами в каждом регионе страны.

«Народная программа «Единой России» и её социальная составляющая по своему объёму и мерам поддержки наших граждан давно обогнала Советский Союз, о котором так много и часто говорят популисты. Сегодня мы все вместе строим социально ориентированное государство, удобное и комфортное для жизни наших граждан, и не важно, где живут россияне – на Чукотке или в Москве, в Крыму или на Русском Севере. Над партийной программой трудился народ России. На примере Архангельской области можно увидеть сто процентную реализацию народной программы «Единой России», благодаря слаженной работе губернатора региона Александра Цыбульского и членов областного правительства», - сказал федеральный парламентарий.