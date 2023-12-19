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Пинежье удивило Михаила Кислякова своими людьми

В рамках региональной депутатской недели федеральный парламентарий посетил Пинежский округ.

Он побывал в Карпогорской библиотеке имени Фёдора Абрамова, пообщался с молодыми пинежанами на проекте «Мечтай. Думай. Побеждай», совместно с коллегой по Государственной Думе Еленой Вторыгиной вручил награды на форуме «Семья Поморья», отметил перемены после модернизации Дома народного творчества и получил большое удовольствие от работы. Об этом Михаил Кисляков написал в соцсетях.

По словам депутата Государственной Думы Михаила Кислякова, президентский национальный проект «Культура» превратил старинное здание Карпогорской библиотеки и Дом народного творчества в современные учреждения культуры, отвечающие всем требованиям настоящего времени.

Пообщавшись с ребятами и девушками об их интересах, о главном политическом событии года – президентских выборах-2024, о предстоящей работе молодых северян в качестве наблюдателей, Михаил Кисляков отметил, что наша молодежь чётко отличает, что такое хорошо и что такое плохо. Участвуя в церемонии награждения супружеских пар на конкурсе «Семья Поморья» парламентарий сказал, что все семьи заслуживают большого уважения: «Каждой - большой почёт!»

С региональным отделением Партии Михаил Кисляков тоже поделился своим впечатлением от поездки.

- Село Карпогоры – прекрасное место! Пинежский район меня приятно удивил своим развитием. И люди там хорошие, активные, начиная с главы округа и директоров школ, предприятий, заканчивая простыми пинежанами. Мне люди очень понравились! Был впечатлён развитием туризма в деревне Чакола. Мария, активный житель, заинтересована, чтобы северную деревню увидела вся Россия. И вам расскажу про модульную библиотеку имени Фёдора Абрамова – она так меня впечатлила, что я о ней говорю всем. Не люблю слово «масштабировать», но замечу, что этот проект нужно просто брать и копировать, чтобы такие библиотеки были во всех муниципалитетах Поморья. Это грандиозный проект – библиотеку активно посещает молодёжь, люди старшего возраста – заядлые читатели, проведён Интернет, культура развивается. А Дом народного творчества! Художественную школу при нём посещает 70 детишек, взрослые увлеклись рисованием, у многих проснулся талант к творчеству. Плетение из бересты в мастерской тоже порадовало. Попробовал плетение, но надо учиться. А какие прекрасные в Карпогорах дороги. Центральная улица полностью заасфальтирована – въезжаешь и не думаешь, что это сельская местность, как будто в Архангельск приехал. Отмечу, что капитальный ремонт школ, объектов культуры, детских садов, автомобильных дорог – это всё выполняется в стране в рамках президентских нацпроектов и народной программы Единой России. Секретарь Генсовета Андрей Турчак на прошлой неделе отчитался, что мы выполнили программу на 96 %. Конечно, есть ещё над чем работать, но результаты видны не на словах, а на деле. 


08 февраль 18:37 | : Политика

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