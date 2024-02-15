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Пламенный Заря продолжает развивать партпроект "Жители МКД"

Проект «Жители МКД» показал свою жизнеспособность и востребованность с разных ракурсов партийной работы. Во-первых, он создавался с целью проведения встреч с собственниками жилья многоквартирных домов для реализации в рамках народной программы «Единой России»  многих направлений и сфер деятельности: строительство, ремонт, благоустройство, совершенствование сферы ЖКХ, осуществление народного контроля над оказанием услуг населению со стороны управляющих компаний. Во многом здесь помогли и обучающие семинары, которые партийцы организовали для старших по домам и председателей многоквартирных домов. 

- Результаты работы мы видим и об этом говорим. Без сомнения наша деятельность направлена на сознательность населения, старших по домам, председателей, руководителей ТСЖ. Проект активно развивается и успешно реализуется партийцами в Поморье уже семь лет. Депутаты-единороссы всех уровней работают напрямую с людьми. Они проводят встречи с северянами, разъясняют им существующие изменения в системе законодательства, отвечают на вопросы и фиксируют наказы от жителей, а также выявляют наиболее значимые проблемы, которые требуют вмешательства со стороны власти. Причём это мы делаем не только в городах, но и в сельских поселениях, где нужна активная помощь и поддержка со стороны и депутатов, и чиновников всех уровней, - сказал Виктор Заря, председатель комитета по строительству, ТЭК и ЖКХ регионального парламента (фракция «Единая Россия»).

По мнению депутата Зари, сама жизнь показала, насколько партпроект нужный и важный – его необходимо развивать и дальше. Проект «Жители МКД» помог северянам принять активное участие в политической жизни страны, области, города.

- Посмотрите, как сплотились северяне во время прошедшей избирательной кампании. Партпроект явился своеобразным «аккумулятором» жителей с властью. Поморье в целом показало хорошую явку на выборах Президента РФ. Проект сосредоточил внимание северян на самом главном – будущем своей страны, - подытожил региональный парламентарий.

Проект «Жители МКД» активно развивается и реализуется партийцами также  в малых городах и в сельской местности. Нельзя разделять город и село – общие проблемы у северян, в каком бы месте они не жили, имеются. «Единая Россия» готова помогать в их решении, в частности в создании территориального общественного самоуправления (ТОС) – это ещё больше сплотит северян в делах, направленных на улучшение и благоустройство мест проживания. Люди будут видеть результат своего труда. При помощи грантов, и федеральных в том числе, северяне смогут получать существенную поддержку на реализацию идей, которые принесут пользу Поморью.  


19 март 15:20 | : Политика

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