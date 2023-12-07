В Поморье начал жизнь партийный проект "Жители МКД"

Партийный проект «Жители МКД» объединил тысячи северян для решения насущных проблем

В Архангельске, Новодвинске и Северодвинске при участии активистов и сторонников «Единой России», представителей местных и первичных отделений партии, единомышленников в рамках партпроекта «Жители МКД» проводятся массовые мероприятия различной направленности.

Уборка снега на придомовых территориях и детских площадках, расчистка пространства вокруг мемориальных комплексов и памятников участникам боевых действий и защитникам Отечества – это лишь малая часть повседневных общественных дел партийцев в зимний период.

С целью профилактики и препятствия распространению вредоносной рекламы наркотиков единороссы активно подключились к акции «Молодёжь без наркотиков». В рамках профилактических мероприятий они закрашивают надписи с адресами, напечатанными заинтересованными лицами на стенах жилых домов с целью продажи зелья детям и подросткам.

Вопросы, связанные с ЖКХ, нюансами жилищного законодательства, взаимодействием с управляющими компаниями, а также проведение обучающих семинаров для старших по домам и председателей многоквартирных домов, вынесение на всеобщее голосование вопросов по благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов, установке информационных стендов, приведению в надлежащее состояние тротуаров и мест для досуга и отдыха – всё это организуют партийцы в рамках Жителей МКД.

Например, в Северодвинске для учащихся технического колледжа был проведён ряд лекций «Азбука ЖКХ», во время которых студентам помогли понять все тонкости бытовых и жилищных вопросов, научили грамотно использовать терминологию, а также самостоятельно принимать решения.

Депутаты регионального парламента, городских Дум Архангельска, Новодвинска и Северодвинска проводят встречи с северянами, разъясняют им изменения в системе законодательства, отвечают на вопросы и фиксируют наказы населения по актуальным темам коммунальной сферы, а также выявляют наиболее значимые проблемы, которые требуют вмешательства со стороны власти.

Общественный порядок и безопасная городская среда также на контроле у партийцев. В Новодвинске активисты организации «Боевое братство» совместно с жителями многоквартирных домов, а также в составе добровольной народной дружины на протяжении многих лет помогают в патрулировании города, задержании преступников и обеспечении спокойной жизни северян.

Информирование о существующих федеральных программах, позволяющих заниматься благоустройством придомовых и дворовых территорий за счёт областных и муниципальных бюджетных средств, создание ТОС – это тоже в поле деятельности «Единой России».

Предстоящее главное политическое событие года – выборы Президента РФ также на партийном контроле. Депутатами всех уровней в рамках партпроекта «Жителя МКД» организуются встречи с городскими Советами ветеранов, бюджетными учреждениями, общественными организациями с целью разъяснения возникающих у населения вопросов по возможным способам голосования – ДЭГ и традиционное посещение избирательных участков. Проект помогает северянам принимать активное участие в политической жизни страны, области, города.

Отметим, «Жители МКД» – один из важных проектов народной программы «Единой России». Он был создан для улучшения взаимодействия между жителями многоквартирных домов, представителями управляющих компаний и властью.