На Левом берегу Архангельска готовы к запуску две новые газовые котельные

На объектах теплоснабжения Исакогорском округа продолжается масштабная модернизация. Глава Архангельска Дмитрий Морев с рабочей поездкой побывал в левобережной части Архангельска, где активно реализуется программа газификации.

При участии частных инвесторов там построены две современные котельные, которые будут работать на газе – на улицах Клепача и Пограничная. А также создана возможность для их подключения.

Газ – это надежный и экологичный вид топлива, достаточно недорогой, что позволит удержать тарифы от роста и бесперебойно обеспечить теплом и горячей водой социальные учреждения и жилые дома. Только две эти котельные будут обслуживать более 4000 жителей.

- Оборудование на них от отечественного производителя, компания имеет большой опыт по строительству и обслуживанию таких объектов. Еще один плюс – котельные переведены в автоматизированный режим, а значит, человеческий фактор при эксплуатации практически исключен, - сказал Дмитрий Морев.

Всего на Левом берегу планируется модернизировать девять локальных котельных. Часть из них собираемся перевести на газ.



