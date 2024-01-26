Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На Левом берегу Архангельска готовы к запуску две новые газовые котельные

На объектах теплоснабжения Исакогорском округа продолжается масштабная модернизация. Глава Архангельска Дмитрий Морев с рабочей поездкой побывал в левобережной части Архангельска, где активно реализуется программа газификации.

При участии частных инвесторов там построены две современные котельные, которые будут работать на газе – на улицах Клепача и Пограничная. А также создана возможность для их подключения.

 Газ – это надежный и экологичный вид топлива, достаточно недорогой, что позволит удержать тарифы от роста и бесперебойно обеспечить теплом и горячей водой социальные учреждения и жилые дома. Только две эти котельные будут обслуживать более 4000 жителей.

 - Оборудование на них от отечественного производителя, компания имеет большой опыт по строительству и обслуживанию таких объектов. Еще один плюс – котельные переведены в автоматизированный режим, а значит, человеческий фактор при эксплуатации практически исключен, - сказал Дмитрий Морев.

 Всего на Левом берегу планируется модернизировать девять локальных котельных. Часть из них собираемся перевести на газ.


13 март 13:18 | : Политика / Экономика

Главные новости


"Оппенгеймер" рулит! Лауреаты премии "Оскар" 2024 года
Песни без слов. Гэри Мур

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (141)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20