В Архангельске прошел форум первичек "Единой России"

Мероприятие было приурочено к Году первичных отделений Партии.

12 марта, на трёх площадках – «Гордость», «Уверенность», «Вера в будущее» – собрались члены Партии, активисты сторонники, секретари первичных и местных отделений «Единой России». Участники мероприятия активно включились в тематические дискуссии, где отметили роль первичных отделений в деятельности «Единой России», рассмотрели образ современной первички в развитии региона, ознакомились с существующими грантовыми конкурсами, куда смогут подать заявки. Также в рамках партийных дискуссий собравшиеся изучили требования при написании проектов на конкурсы, обсудили вовлечение молодёжи в общественно-политическую деятельность Поморья.

2024-й объявлен Годом первичных отделений Партии. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал на XXI партийном съезде уделять больше внимания подготовке кадров в низовом звене и созданию партийного резерва.

Отметим, сегодня в Поморье в радах единороссов около 8 тысяч членов Партии и свыше 9 тысяч сторонников, которые объединены в 744 первичных отделения «Единой России».

Секретарь регионального отделения Партии, губернатор региона Александр Цыбульский, выступая на Форуме, призвал всех работать сообща с первичными отделениями, помогать партийцам на селе выстраивать коммуникацию со всеми уровнями власти, мотивировать партийный актив, повышать вовлечённость в общественно-политическую деятельность, а также наращивать уровень компетенций членов и сторонников «Единой России».

Александр Цыбульский, выступая перед многочисленной аудиторией партийцев на базе Архангельского городского культурного центра, обратил внимание на активный 2023 год, когда был реализован кадровый конкурс и конкурс проектов первичных отделений. За это время многие секретари первичек прошли обучение на семинарах в местных отделениях «Единой России», а также на портале Высшей партийной школы, получив колоссальный опыт внедрения новых стандартов и подходов к работе первичного звена.

- В партийной работе, как и в любой сфере, очень серьёзное значение имеет возможность делиться опытом и выстраивать коммуникации. Поэтому считаю важным создать партийный институт наставничества, где опытные партийцы могли бы помочь молодёжи организовать работу первички, объединить людей и спланировать работу. При этом важно не забывать про индивидуальный подход к каждому вопросу. Общественная деятельность интересна только тогда, когда она учитывает интересы человека.

Значимой стала торжественная церемония награждения первичек и местных отделений Партии. Победителями-2023 стали первичное отделение посёлка Куликово Красноборского района – секретарь Евгений Жгилёв и первичное отделение «Заостровское» Приморского округа – секретарь Никита Чупов. Партийцы приняли награду из рук секретаря регионального отделения, губернатора области Александра Цыбульского, как и другие призёры и победители из первичных и местных отделений Партии.

- Благодарю региональное отделение Партии за прекрасный Форум. Первичное звено – основа «Единой России». Всех ближе к людям находятся именно первичные отделения. К нам обращаются северяне за поддержкой и советом, когда сталкиваются с равнодушием чиновников. Мы ведём большую разъяснительную работу о деятельности Партии, привлекаем в свои ряды сторонников, помогаем людям в решении их проблем, - сказал Евгений Жгилёв.

По мнению Никиты Чупова, высокая оценка деятельности первичного отделения «Заостровское» – это общая заслуга. Ведь первичка – это, прежде всего, люди: «Считаю, что первичные отделения – это кирпичики, на которых и строится «Единая Россия». Работу первички редко показывают по телевизору, но она идёт постоянно, и люди на местах это видят».

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также в ходе выступления коснулся значимых аспектов послания Президента РФ Федеральному Собранию, призвал собравшихся на Форуме принять активное участие в главном политическом событии года – выборах-2024.

Об особенностях и возможных формах выражения гражданской позиции северянам рассказал председатель региональной избирательной комиссии Андрей Контиевский. К нему также присоединился Иван Воронцов, секретарь Архангельского местного отделения «Единой России», рассказав участникам форума, как идёт подготовка к главному политическому событию года.

Все вместе участники Форума в режиме ВКС подключились к прямой трансляции телеканала «Россия 1», где в Волгограде проходил Форум-концерт сторонников партии – «Единство народа».

Перед партийцами в Волгограде и перед нашей страной, выступил лидер «Единой России» Дмитрий Медведев: «Очень люблю ваш город. С каждым годом он становится более прекрасным. Здесь место святое, и очевидно, что определённый символизм всегда будет здесь присутствовать – именно отсюда наша Красная армия начала гнать фашистских захватчиков. И то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Великой Отечественной войны. Сейчас мы должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках специальной военной операции даёт отпор нынешним новым фашистам».

Напомним, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявлял, что в 2024 году будет организован и проведен конкурс лучших практик исполнения народной программы «Единой России». И сегодня в Поморье уже успешно внедряется контроль за реализацией народной программы Партии. Секретари первичных и местных отделений «Единой России» вместе с главами городов, округов и районов контролируют ремонт и строительство всех инфраструктурных объектов.

Участники Форума подвели итоги работы площадок и в фойе культурного центра сфотографировались на добрую и долгую память о совместном труде на благо общего дела.