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В Архангельске прошел субботник в честь дня рождения президента

7 октября свой день рождения отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин.

Партийные активисты решили поздравить Владимира Владимировича и сделать ещё одно доброе дело.

 Неравнодушные жители города провели масштабный субботник на территории первичного отделения №46.3 во дворе дома №10 по улице Воскресенская. Прибрали опавшую листву, крупный и мелкий мусор, подмели территорию, привели в порядок кусты и сделали новые клумбы.

 Также, хотим отметить, что в такой торжественный день завершилась реализация творческого проекта в рамках Конкурса проектов первичных отделений «Единой России».

 Активисты ПО №46.3 Архангельского местного отделения Партии Татьяна и Валерий Корниловы закончили работу над «Художественным оформлением двора» на территории своего первичного отделения.

 Жители двора с благодарностью оценили труд неравнодушных партийцев.


 

08 октябрь 08:21 | : Политика

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