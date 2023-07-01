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В Архангельске впервые прошло обучение спикеров Высшей партшколы

Участниками семинара стали более 40 человек: секретари первичных отделений, активные члены партии. Среди обсуждаемых вопросов - опыт реализации социальных проектов в Архангельске для других регионов, основы коммуникации в социальных сетях и ведение личных страниц. Интенсив проходит в рамках федерального проекта Высшей партийной школы. Архангельская область - стала десятым регионом, куда приехали федеральные специалисты для передачи опыта коллегам.

Так, заместитель руководителя управления информации и социальных коммуникаций ЦИК партии Александр Назаров рассказал, как соблюдать «цифровую гигиену» в социальных сетях, какими приемами пользоваться, чтобы повысить уровень реакций и просмотров, как правильно оформить пост, чтобы его точно прочли, как создать цифровой профиль, который будет точно отражать личность и экспертность человека. Он отметил, что в век доступности информации и множества вариантов источников при ведении страницы важно выражать собственные эмоции или мнение по вопросу, правильно транслировать свои идеи и позиционировать себя. 

«Данная встреча крайне полезна для нас, как для новичков в политике. Встретиться воочию с такими спикерами, набраться опыта, ну и применить его в дальнейшем в своей работе», - поделилась председатель Цигломенского женсовета Наталья Братина.

 

15 август 16:58 | : Политика

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