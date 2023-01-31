Добрых ангелов Архангельска поздравили с Международным женским днем

«Единая Россия», «Молодая гвардия» и волонтеры-медики СГМУ поздравили прекрасных представительниц здравоохранения с праздником 8 Марта, а также женщин из ПВР «Родник»

Архангельск присоединился к традиционной всероссийской акции «Вам, любимые!», посвященной Международному женскому дню. Региональное отделение «Единой России» и волонтеры-медики, студенты СГМУ поздравили врачей и фельдшеров, работающих на станции скорой медицинской помощи «Шанс», а также женский коллектив Центра амбулаторного гемодиализа. Несмотря на праздник, женщины продолжают важное дело - охраняют здоровье и спасают жизни северян.

Праздничный проект проходит в Архангельске ежегодно в различных учреждениях здравоохранения. Екатерина Белякова, региональный координатор волонтеров-медиков, отметила, что акция «Вам, любимые!» – это хорошая возможность поздравить и поблагодарить женщин-медиков за их нелегкий труд, терпение и внимание к пациентам.

«Женщины, несмотря на всю кажущуюся хрупкость, способны на многое. На женских плечах держится семья, она успевает следить за собой, работать, справляться по хозяйству, а в случае с женщинами-врачами эти «добрые ангелы» еще спасают жизни! Спасибо вам, за то, что вы есть и берегите себя!», - поблагодарил руководитель регионального исполкома партии Иван Воронцов.

Активисты поздравили сотрудников и пациентов «Заостровской районной больницы» с международным женским днем.

Профессия врача и медицинской сестры особая: во все времена уважали и заслуженно ценили тех, кто делом своей жизни избрал заботу о здоровье людей. Работа медика требует особых качеств, среди которых верность долгу, сочувствие, невозможность оставаться в стороне от чужой боли.

«8 марта всегда ассоциируется с весной, красотой, пробуждением и добротой. Профессия медика уникальна, не знает ни выходных, ни праздников. Люди в белых халатах всегда стоят на страже нашего здоровья! А мы, совместно с помощником депутата Государственной Думы Александра Спиридонова и представителями «Женского движения ЕР» порадовали медперсонал яркими цветами и сладостями к чаю. Отдельные эмоции я испытала, поздравляя пациентов. Это просто невероятно, как загорались глаза и как мгновенно появлялась на лице улыбка.

Милые дамы, будьте счастливы всегда! Пусть каждый день дарит повод для радости. Пусть жизнь будет наполнена приятными сюрпризами, яркими эмоциями и добрыми людьми. Крепчайшего всем здоровья!», - поздравила руководитель Архангельского регионального отделения МГЕР Мария Валуйских.

Женщин, приехавших из Украины и новых регионов России, проживающих в ПВР «Родник» и сотрудниц центра поздравили партийцы и молодогвардейцы. Без внимания не осталась ни одна представительница прекрасного пола. Сейчас в центре находятся 31 женщина и 8 девочек. Региональное отделение «Единой России» всячески помогает временным переселенцам, проживающим в ПВР и в области в целом.