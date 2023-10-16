Архангельский политсовет "Единой России" провел ротацию кадров

Конференция местного отделения началась с приятного – торжественного вручения наград победителям конкурса детских рисунков «Россия – территория единства!». Тема была посвящена Дню народного единства. В этом году общее число конкурсантов составило почти 80 человек в разных возрастных категориях. Из них было отобрано 9 лучших работ.

За оказанную гуманитарную помощь участникам специальной военной операции и жителям новых субъектов Российской Федерации благодарность вручена члену Регионального политсовета Валентине Сыровой.

За большой личный вклад и активную жизненную позицию, помощь в организации и проведении мероприятий Архангельского местного отделения награду получили члены политсовета Алексей Герасимов, Евгений Удалкин, Наталья Зарубина, и исполнительный секретарь Нина Луценко.

Подводя итоги года, секретарь местного отделения Иван Воронцов отметил одно из важнейших событий года – единый день голосования.

Иван Воронцов напомнил, что по итогам выборов в Архангельскую городскую Думу двадцать восьмого созыва по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 49,11% (на 21,7% больше, чем в 2018 году) и получила 10 мест в гордуме. Еще 13 мандатов обеспечили партии кандидаты-одномандатники.

Так, у «Единой России» в городской Думе сформировалось преобладающее большинство - 77% и 23 депутатских мандата из 30-ти.

Он особо отметил, что основу партии составляют не руководящие органы, а ее актив, человеческий капитал, секретари и первичные отделения, где члены Партии проживают и знают не понаслышке о проблемах двора, района, округа и помогают партии увидеть и решить проблему. На 1 ноября 2023 года на учете в Архангельском местном отделении состоит 3151 человек. Из них 1317 человек действующие члены партии, 1834 человек – сторонники. По распоряжению секретаря Регионального отделения партии Александра Цыбульского об увеличении числа партийных ячеек в городе создано 160 первичных отделений.

Особую важность составляет работа Председателей Координационных советов и их связь с секретарями первичек. С ноября 2023 года новыми Председателями стали: Андрей Юдин (округ Варавино - Фактория), Алексей Бельков (Соломбальский округ), Ирина Полевая (Северный округ), Наталья Нечай (Исакогорский округ). С первого дня они активно включились в работу и уже показывают отличные результаты.

С 1 декабря 2022 года начали работу общественные приемные партии в округах. На сегодняшний день по две общественные приёмные открыты в округе Варавино-Фактория, Исакогорском, Цигломенском округах, одна в Ломоносовском, Соломбальском, Маймаксанском, Северном и одна на базе местного отделения партии. Самые частые проблемы, с которыми обращаются люди – это проблемы ЖКХ, переселение из ветхого, аварийного жилья, работа управляющих компаний. Все обращения отрабатываются с Администрацией города и депутатами Архангельской городской Думы.

«Партийцы Архангельского местного отделения продолжают на постоянной основе оказывать адресную помощь. Это и помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам, семьям мобилизованных и добровольцев специальной военной операции, работа совместно с Губернаторским центром «Вместе мы сильнее».

Наше отделение активно принимает участие в партийных акциях и мероприятиях, это: «Собери ребенка в школу», «Дети Донбасса-Дети России», «Мирное-Детство», «Тепло для Героя», «Елка-желаний».

Подводя итоги, хочу отметить, что Архангельское отделение движется в правильном направлении и год от года набирает обороты. Наша с вами задача не растерять набранный темп и продолжить в том же духе», - резюмировал Секретарь местного отделения Иван Воронцов.

На повестке стоял вопрос и о ротации членов политсовета. Ежегодно состав местного политического совета обновляется не менее чем на 10%. В результате тайного голосования новыми членами совета стали:

Алексей Бельков - Председатель Координационного совета Соломбальского округа, Секретарь первичного отделения №112, руководитель МКУ «Чистый город».

Валерий Корнилов - Секретарь первичного отделения №46.2, Генеральный директор ООО «Беломорская строительная компания».

Артем Фомин - Председатель Координационного совета Ломоносовского округа, Секретарь первичного отделения №40, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска.

Согласно Уставу партии избраны делегаты на региональную конференцию партии. Ими стали 11 делегатов. Региональная конференция состоится уже сегодня.