Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский политсовет "Единой России" провел ротацию кадров

Конференция местного отделения началась с приятного – торжественного вручения наград победителям конкурса детских рисунков «Россия – территория единства!». Тема была посвящена Дню народного единства. В этом году общее число конкурсантов составило почти 80 человек в разных возрастных категориях. Из них было отобрано 9 лучших работ.

За оказанную гуманитарную помощь участникам специальной военной операции и жителям новых субъектов Российской Федерации благодарность вручена члену Регионального политсовета Валентине Сыровой.

За большой личный вклад и активную жизненную позицию, помощь в организации и проведении мероприятий Архангельского местного отделения награду получили члены политсовета Алексей Герасимов, Евгений Удалкин, Наталья Зарубина, и исполнительный секретарь Нина Луценко.

Подводя итоги года, секретарь местного отделения Иван Воронцов отметил одно из важнейших событий года – единый день голосования.

Иван Воронцов напомнил, что по итогам выборов в Архангельскую городскую Думу двадцать восьмого созыва по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 49,11% (на 21,7% больше, чем в 2018 году) и получила 10 мест в гордуме. Еще 13 мандатов обеспечили партии кандидаты-одномандатники.

Так, у «Единой России» в городской Думе сформировалось преобладающее большинство - 77% и 23 депутатских мандата из 30-ти.

Он особо отметил, что основу партии составляют не руководящие органы, а ее актив, человеческий капитал, секретари и первичные отделения, где члены Партии проживают и знают не понаслышке о проблемах двора, района, округа и помогают партии увидеть и решить проблему. На 1 ноября 2023 года на учете в Архангельском местном отделении состоит 3151 человек. Из них 1317 человек действующие члены партии, 1834 человек – сторонники. По распоряжению секретаря Регионального отделения партии Александра Цыбульского об увеличении числа партийных ячеек в городе создано 160 первичных отделений.

Особую важность составляет работа Председателей Координационных советов и их связь с секретарями первичек. С ноября 2023 года новыми Председателями стали: Андрей Юдин (округ Варавино - Фактория), Алексей Бельков (Соломбальский округ), Ирина Полевая (Северный округ), Наталья Нечай (Исакогорский округ). С первого дня они активно включились в работу и уже показывают отличные результаты.

С 1 декабря 2022 года начали работу общественные приемные партии в округах. На сегодняшний день по две общественные приёмные открыты в округе Варавино-Фактория, Исакогорском, Цигломенском округах, одна в Ломоносовском, Соломбальском, Маймаксанском, Северном и одна на базе местного отделения партии. Самые частые проблемы, с которыми обращаются люди – это проблемы ЖКХ, переселение из ветхого, аварийного жилья, работа управляющих компаний. Все обращения отрабатываются с Администрацией города и депутатами Архангельской городской Думы.

«Партийцы Архангельского местного отделения продолжают на постоянной основе оказывать адресную помощь. Это и помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам, семьям мобилизованных и добровольцев специальной военной операции, работа совместно с Губернаторским центром «Вместе мы сильнее».

Наше отделение активно принимает участие в партийных акциях и мероприятиях, это: «Собери ребенка в школу», «Дети Донбасса-Дети России», «Мирное-Детство», «Тепло для Героя», «Елка-желаний».

Подводя итоги, хочу отметить, что Архангельское отделение движется в правильном направлении и год от года набирает обороты.  Наша с вами задача не растерять набранный темп и продолжить в том же духе», - резюмировал Секретарь местного отделения Иван Воронцов.

На повестке стоял вопрос и о ротации членов политсовета. Ежегодно состав местного политического совета обновляется не менее чем на 10%. В результате тайного голосования новыми членами совета стали: 

Алексей Бельков -  Председатель Координационного совета Соломбальского округа, Секретарь первичного отделения №112, руководитель  МКУ «Чистый город».

Валерий Корнилов  - Секретарь первичного отделения №46.2, Генеральный директор ООО «Беломорская строительная компания».

Артем Фомин - Председатель Координационного совета Ломоносовского округа, Секретарь первичного отделения №40, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска.

Согласно Уставу партии избраны делегаты на региональную конференцию партии. Ими стали 11 делегатов. Региональная конференция состоится уже сегодня.

 

01 декабрь 11:43 | : Политика

Главные новости


Начался Рождественский пост. О чем думать и что есть
Отпущен Ломоносов. Не бежал…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (13)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20