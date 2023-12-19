Игорь Чесноков рассказал о поддержке участников СВО на уровне региона

Представители рабочей группы отработали более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких, утверждён единый стандарт региональных мер поддержки, на законодательном уровне выстроена комплексная система помощи бойцам.

Рабочая группа по вопросам СВО направила Президенту доклад с итогами первого года работы, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России».

«В 2023 году членами группы отработано более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации. Разработан и утверждён единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи. Сегодня он действует во всех субъектах», - сообщил он.

Андрей Турчак отметил также, что вместе с Минобороны рабочая группа по вопросам спецоперации запустила информационный проект «Центр помощи по вопросам СВО», в ходе которого регулярно проходят встречи с ветеранами, семьями бойцов, личные приёмы и многие другие мероприятия по оказанию поддержки.

Выстроена комплексная система господдержки и на законодательном уровне.

«Среди ключевых решений: статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО. На добровольцев распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Принят комплекс мер финансовой защиты - кредитные каникулы, списание кредитов в случае гибели или инвалидности, освобождение от ряда госпошлин, снятие ареста на имущество по долговым обязательствам», - напомнил Андрей Турчак.

Также законодательно отменены пени и банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, уточнены порядок и условия аренды жилья для военнослужащих, сохранено право на жилищную субсидию за членами семьи бывших сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО; повышен уровень правовой защиты (оказывается бесплатная юрпомощь, упрощены процедуры признания пропавшими без вести или умершим, порядок подачи заявлений в ЗАГС).

«Льготы в сфере образования охватили семьи участников СВО - от зачисления в детские сады до поступления в вузы: внеочередной прием в садики, школы и оздоровительные лагеря, льготы при поступлении в колледжи, техникумы и вузы для участников СВО и их детей, перевод с платного обучения на бюджетные отделения вузов и учреждений профобразования», - отметил глава группы.

Помимо этого, действуют меры поддержки в сфере трудоустройства.

«Сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям», - пояснил Андрей Турчак.

Группа продолжает работать над решениями, которые еще больше расширят систему мер господдержки бойцов и их семей, подчеркнул он.

«Среди них: распространение на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки; бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; обслуживание в гражданских медучреждениях в период отпусков; получение статуса ветерана боевых действий бойцами, отражающими агрессию Украины за пределами зоны СВО. Рассчитываем, что новые меры поддержки станут доступны участникам СВО и их семьям в ближайшее время», - заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Игорь Чесноков рассказал, какие меры поддержки участников СВО и членов их семей были введены депутатами Архангельского областного Собрания совместно с Правительством региона в 2023 году:

«Депутатами фракции «Единая Россия» был инициирован ряд законопроектов, благодаря которому военнослужащие и члены их семей сегодня имеют возможность получения единовременной денежной выплаты на газификацию жилых домов. Также они могут бесплатно получить в собственность землю под строительство дома, под сад или огород, подсобное хозяйство или гараж. Право на бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления мер социальной поддержки – ещё одна мера, которую получают бойцы и члены их семей согласно принятым законопроектам.

Призванные на военную службу по мобилизации северяне, а также получившие ранения (контузию, травму, увечье) при выполнении задач в ходе проведения СВО получают единовременную денежную выплату. Эта мера также распространяется на участников добровольческих формирований. Семьи погибших (умерших) военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, участников добровольческих формирований имеют право на получение единовременной выплаты на одного погибшего (умершего) мобилизованного.

Что касается санаторно-курортного лечения бойцов специальной военной операции, получивших ранение (контузию, травму, увечье) – бесплатное лечение они получают в центре реабилитации «Родник» на территории Архангельской области. Также для них была введена мера дополнительной социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости услуг по санаторно-курортному лечению. Право на получение лечения военнослужащими подтверждается сертификатом. Ещё одна льгота – бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах участников СВО, их родителей и супругов, признанных нуждающимися в таковом.

Дети военнослужащих обеспечены отдыхом и оздоровлением в местах, для этого предназначенных. Полная или частичная оплата путёвок им предоставляется сертификатом, куда входит стоимость питания детей и компенсация проезда к месту отдыха и обратно, а также лицам, их сопровождающим.

Что касается соглашений о предоставлении субсидий (грантов, грантов в форме субсидий) участникам СВО из областного бюджета. Бойцы имеют право приостановить исполнение обязательств по ним на период участия в СВО, а также продлить срок этих соглашений для продолжения исполнения обязательств после демобилизации».

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.