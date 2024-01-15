Хоккейный турнир на Кубок Александра Фролова закончился сенсацией

Сенсацией турнира на Кубок команды депутата областного Собрания Александра Фролова стала победа дворовой команды «Сокрушители», о которой до этих соревнований практически ничего не было известно.



На ледовом поле на ул. Галушина, 9 - ул. Абрамова, 20 состоялся традиционный Турнир по хоккею среди школьных и дворовых команд, организованный депутатом Архангельского областного Собрания Александром Фроловым.



Снег, ветер и поднявшаяся метель не испугали хоккейные команды школ №7, 9, 35, 36, гимназии №21, а также дворовую команду «Сокрушители». Кроме того, вне турнирного зачета сыграли две взрослые сборные – «Свирид» и «Команда».



Участников Турнира приветствовали депутаты Архангельской городской Думы Ольга Шананина и Елена Ануфриева.



Турнир проходил по «круговой» (или all-play-all tournament) системе: каждый участник встречается со всеми другими участниками по очереди. Круговой турнир отличается от отборочного, в котором участники выбывают после определенного количества поражений.



- Мы собрали команду. Считаю, что такие мероприятия очень полезы. Это спорт, это дружба, командный дух - все то, что сейчас так необходимо школьникам, - уверен директор гимназии №21 Александр Сорокин, который болел за свою команду до последней игры.



- Наша школа регулярно участвует в этом турнире. Ребята его ждут. Это настоящий спортивных праздник для всех жителей округа, - отметила депутат областного Собрания, директор школы №35 Елена Сидорук.



Напомним, что еще несколько лет назад хоккейная коробка была практически разрушена, зимой находилась под снежным покровом, а иногда превращалась в несанкционированную свалку. Жители микрорайона обратились к депутатам с просьбой восстановить каток.



- Было обновлено ограждение коробки, установлено новое освещение, скамейка для переодевания коньков. Площадка стала местом проведения регулярного турнира среди команд школ и дворов округа по хоккею с мячом. Соревнования с огромным успехом прошли и в феврале прошлого года, их почетным гостем был легендарный игрок «Водника» Игорь Гапанович, - рассказал депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.



Однако ремонтировать дальше старое деревянное ограждение коробки стало уже нецелесообразно. По инициативе депутата областного Собрания Александра Фролова был выделен 1 млн рублей на приобретение и установку нового хоккейного корта с пластиковыми бортами. Конкурсные процедуры провела администрация округа Майская горка. Осенью корт был смонтирован на заранее подготовленной площадке.



- Во время встреч с жителями этого микрорайона вопрос о ремонте хоккейного корта поднимался неоднократно. Наша команда выполнила наказ своих избирателей. Сейчас пользоваться катком могут все желающие, - говорит депутат городской Думы Елена Ануфриева.



Решение о заливке катка было принято сразу после установки нового корта. Ждали только установления морозной погоды. Администрация округа Майская горка организовала работы по заливке поля. По просьбе депутата Александра Фролова их выполнили специалисты «РВК-Архангельск». Благодаря главе администрации округа Майская горка Андрею Попову и его заместителю Андрею Гуляеву выполнена окончательная подготовка льда на площадке, поле было дополнительно отшлифовано для проведения игр.



- Замечательно, что столько команд откликнулось и приняло участие в соревнованиях. Мы традиционно проводим этот турнир в феврале-марте, как общий спортивных праздник для всех жителей округа. Поддержка массовых видов спорта и развитие необходимой для этого инфраструктуры - одна из задач нашей команды, - говорит депутат Архангельской городской Думы Ольга Шананина.



По итогам 16 игр победителем турнира стала команда «Сокрушители».



- Наша команда - это ребята, которые живут здесь, в этом микрорайоне. Все раньше занимались хоккеем. Узнали о турнире из группы ВЦентресобытий. Собрались и решили сыграть. Борьба была упорной. Мы начали не очень удачно - разрыв с соперником в один гол. Но затем раскатались и у нас все получилось. Конечно погода была неблагоприятная, однако эмоции от турнира и игр - на пять с плюсом! - рассказал игрок команды «Сокрушители» Альберт Давиденко.



Кубок Команды Фролова, золотые медали и майки «Водника» вручил победителям давний друг Турнира, легенда русского хоккея, чемпион мира и России Игорь Гапанович.



- Пусть погода подкачала, но все команды проявили настоящий спортивный характер и волю к победе. То, что есть в Архангельске люди, которые поддерживают развитие массового спорта и русского хоккея позволяет уверенно смотреть в будущее. Наш «Водник» обязательно будет побеждать. Ведь настоящие чемпионы часто начинают именно в дворовых командах! - сказал Игорь Гапанович на церемонии награждения.



- Соперники были достаточно серьезные, поэтому мы играли в полную силу. Это первая победа нашей команды в этом составе - она ведь родилась буквально накануне соревнований. Теперь думаем продолжить играть. И побеждать! - поделился капитан «Сокрушителей» Артем Комаров.



Не менее неожиданным стало 2-е место, которое заняла команда школы №7 - самой молодой школы Архангельска, которая открыла свои двери в сентябре прошлого года. И вот - они уже вторые. Почетное 3-е место заняла команда школы №36. Все призеры получили шарфы и шапочки с символикой «Водника», все участники - грамоты. А главное - заряд хорошего настроения.



– Мы поддерживаем массовые, по-настоящему популярные у нас на севере, виды спорта. Командные игры воспитывают волю и чувство локтя. Здесь сразу понятно – один за всех и все за одного. Это не только важное объединяющее начало, отвлекающие детей и подростков от негативного влияния улицы, но и вклад в укрепление здоровья подрастающего поколения. Считаю, что необходимо развивать сеть спортивных площадок, строить и содержать такие хоккейные корты как этот и проводить на них соревнования на регулярной основе. Чтобы как можно больше ребят и девчонок приобщались к здоровому образу жизни, - отметил Александр Фролов.



