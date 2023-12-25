Фролов и Майская горка приглашают всех на хоккейный турнир

В субботу 17 февраля на обновленной хоккейной коробке, расположенной во дворе по адресу ул. П. Галушина, 9 - Ф. Абрамова, 20 в 10:00 начнется Хоккейный турнир на Кубок Команды депутата областного Собрания Александр Фролова. Лёд уже залит, подготовка к соревнованиям идет полным ходом.

– Мы поддерживаем массовые, по-настоящему народные виды спорта. В Архангельске хоккей с мячом – исторически один из самых любимых. Поэтому необходимо возрождать дворовые команды. Это не только важное объединяющее начало, отвлекающие детей и подростков от негативного влияния улицы, но и вклад в укрепление здоровья подрастающего поколения. А командные игры воспитывают волю и чувство локтя. Здесь сразу понятно – один за всех и все за одного. Считаю, что необходимо развивать сеть спортивных площадок, строить и содержать такие хоккейные корты как во дворе на ул. Галушина. Чтобы как можно больше ребят и девчонок приобщались к здоровому образу жизни, - отметил депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.



Турнир пройдет среди пяти хоккейных команд школ №7, 9, 35, 36, 35 и гимназии №21. Он проводится по «круговой» (или all-play-all tournament) системе: каждый участник встречается со всеми другими участниками по очереди. Круговой турнир отличается от отборочного, в котором участники выбывают после определенного количества поражений.



- Кроме того, в турнире могут принять участие и дворовые команды, как детские так и взрослые. Во взрослой команде 5 человек: 4 полевых + вратарь. Приглашаем всех желающих. Есть возможность поучаствовать! – отметила депутат Архангельской городской Думы Ольга Шананина.

Врезка: Если у вас есть команда или просто желание сыграть, обращайтесь по телефону +79815549527 – Ольга Шананина.

Все участники будут отмечены призами! Организаторы запланировали чай, пироги для участников, выступление фигуристов в перерывах между играми.

- Наша школа регулярно участвует в этом турнире. Ребята его ждут. Это настоящий спортивных праздник для всех жителей округа, - отмечает депутат областного Собрания, директор школы №35 Елена Сидорук.

Напомним, что еще несколько лет назад хоккейная коробка была практически разрушена, зимой находилась под снежным покровом, а иногда превращалась в несанкционированную свалку. Жители микрорайона обратились к депутатам

с просьбой восстановить каток.

- Было обновлено ограждение коробки, установлено новое освещение, скамейка для переодевания коньков. Площадка стала местом проведения регулярного турнира среди команд школ и дворов округа по хоккею с мячом. Соревнования с огромным успехом прошли и в феврале прошлого года, их почетным гостем был легендарный игрок «Водника» Игорь Гапанович, - рассказывает депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

Однако ремонтировать дальше старое деревянное ограждение коробки стало уже нецелесообразно. По инициативе депутата областного Собрания Александра Фролова был выделен 1 млн рублей на приобретение и установку нового хоккейного корта с пластиковыми бортами. Конкурсные процедуры провела администрация округа Майская горка. Осенью корт был смонтирован на заранее подготовленной площадке.

- Во время встреч с жителями этого микрорайона вопрос о ремонте хоккейного корта поднимался неоднократно. Наша команда выполнила наказ своих избирателей. Сейчас пользоваться катком могут все желающие, - говорит депутат городской Думы Елена Ануфриева.



Решение о заливке катка было принято сразу после установки нового корта. Ждали только установления морозной погоды. Администрация округа Майская горка организовала работу по заливке поля. По просьбе депутата Александра Фролова ее выполнили специалисты «РВК-Архангельск».



