В Архангельске прошел хоккейный турнир под попечительством депутата Фролова

В минувшую субботу в Архангельске прошел турнир по хоккею с мячом, организованный при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова.

В Архангельске хоккей с мячом - исторически один из самых любимых зимних видов спорта, а потому, начиная с 2018 года по инициативе депутата областного Собрания Александра Фролова, турнир собирает самых активных спортсменов. В этом году у турнира своеобразных юбилей - пять лет с момента первого забитого мяча. Но в последние два года из-за пандемии массовые мероприятия не проводились. Осенью прошлого года хоккейную коробку во дворе на ул. Галушина, 9 – ул. Абрамова, 20вновь отремонтировали. Она и стала местом проведения соревнований.

- У нашей депутатской команды такая традиция - проводить подобные праздники во дворах. Эту дворовую коробку мы пять лет назад восстановили буквально из пепла и содержали её. Жаль, что пришлось предыдущие два года пропустить, но сегодня я очень рад тому, что удалось организовать очередной турнир. Главная цель соревнований - вывести детей на улицу, оторвать от гаджетов и зарядить позитивной, спортивной энергией, а также сплотить людей, живущих в одном дворе, - рассказал Александр Фролов на открытии турнира.

Летом хоккейную площадку планируют модернизировать - поменять деревянные борта на более современные, пластиковые, и обновить баскетбольные щиты с кольцами.

- Этот турнир, это не только про спорт, наверное. Это хорошая возможность для людей - прийти, пообщаться, обменяться опытом, посмотреть игры, попить чаю и покушать пироги. Развитие спорта на местах, мы, как депутаты, конечно поддерживаем. Но любая инициатива идёт от людей — от учеников местных школ и членов взрослых команд. Здорово, что мы проводим турнир на открытом воздухе, дети наконец-то вышли из дома и из своего вечного онлайн-режима, - отметил депутат Архангельской городской думы Сергей Чанчиков.

Кстати, чистят коробку от снега и шлифуют лед на хоккейной площадке - активные жители округа, в том числе молодежь. Для этих целей им подарили специальную машинку.

– Я очень рад, что в такой зимний, но тёплый день мы собрались все вместе, чтобы объединиться в команды, приятно провести время и насладиться моментом за просмотром живой и интересной борьбы. Конечно, сегодня определился победитель, но надеюсь, что главной победой для ребят будет всё-таки дружба не только в своей команде, но и между всеми командами! – отметил председатель молодежного совета округа Майская Горка Александр Петров.

Турнир проходил по круговой системе среди четырёх хоккейных команд школ округов Майская Горка и Ломоносовский: «Заря» (школа № 36), «Великолепная девятка» (школа № 9), «35-я школа» (школа № 35) и «СОВА21» (гимназия № 21). Каждая команда сыграла со всеми другими участниками турнира по очереди. Кроме того, участие в состязаниях приняли и две взрослые команды: «Арктика» и «Свирид». Спортсмены выступали в своей экипировке, а организаторы турнира предоставили им новенькие клюшки и шлемы.

Поддержать команды пришли не только друзья, родные и близкие, но и директоры школ. Пожалуй, самым активным был директор гимназии № 21 Александр Сорокин.

- Какие же все молодцы здесь сегодня! С самого утра я смотрел, как ребята готовились к соревнованиям, в жеребьевке участвовали, а за их играми смотрели наши зрители и переживали. Как прохожие останавливались, смотрели и оставались. Хочу сказать большое спасибо Александру Михайловичу и всей команде Фролова, которая помогла нам организовать этот спортивный праздник и поддерживать эту площадку. Уверен, что такая площадка должна быть в каждом дворе, чтобы мальчишки и девчонки любого возраста могли в шаговой доступности заниматься физкультурой и спортом. И огромное спасибо вам - участникам турнира, ученикам школ наших округов, которые собрались и показали великолепную игру и волю к победе, - сказал он.

- Уникальность нашей команды в том, что у нас играют ребята с 5 по 11 классы. Многие из них не первый год профессионально занимаются хоккеем, - рассказал капитан команды «Сова21» Евгений Масалов.

Среди школьных команд обладателями кубка Команды Александра Фролова стали ребята из команды «Заря» из школы № 36.

- Все соперники были интересные, но последняя игра с командой гимназии №21 была самой важной. Мы выиграли со счетом 9:8, разрыв – всего один мяч! Это был сильный драйв, по-настоящему спортивное сражение. И мы очень рады, что первыми завоевали кубок! - рассказал капитан команды «Заря» Артем Комаров.

- Наши мальчишки – победители! Гордость школы и будущее русского хоккея! Большое спасибо учителям физкультуры, подготовившим и вдохновившим ребят! – поделилась директор школы №36 Оксана Свидерская.

Второе место у команды «Сова» (гимназия № 21). Третьими стали ученики школы № 35.

- Наша команда в упорной борьбе завоевала 3-е место. Гордимся нашими спортсменами! Благодарим Александра Михайловича Фролова за экипировку команды хоккеистов! – не скрывала эмоций директор школы №35 Елена Сидорук.

А замкнула четвёрку победителей команда «Великолепная девятка» (школа № 9).

- Хоккей - это спорт, который благотворно влияет здоровье подростка. Занятия хоккеем повышают выносливость, развивают ловкость, улучшают моторику и координацию движений. Как и любой командный вид спорта, он дисциплинирует, воспитывает силу воли и командный дух, чувство справедливости и уважения к сопернику. Учит жить и бороться за победу в любых ситуациях по принципу: «Один - за всех, и все - за одного!». Одним словом, хоккей делает из ребят настоящих мужчин! Спасибо за заботу о подрастающем поколении! – отметила директор школы №9 Наталья Попова.

В этом году среди участников турнира и две взрослые команды. Причем хоккеистам из команды «Арктика», постоянным участникам Ночной хоккейной лиги, пришлось сегодня переквалифицироваться с шайбы на мяч.

- Мы любители любого хоккея, тем более, что сегодня - это настоящий праздник спорта, возвращение к истокам. Раньше коробка была в каждом дворе и это было чудесно. Со временем все кануло в лету и здорово, что сейчас это возрождают, - рассказали Александр Кузнецов и Михаил Вильков.

В итоге, команда «Арктика» заняла почетное второе место. А первыми стали спортсмены из команды «Свирид». Всем победителям вручили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря для школ, а спортсменам - билеты в кино и памятные сувениры. Награды победителям вручал Чемпион мира по хоккею с мячом, знаменитый нападающий «Водника» Игорь Гапанович.

- Ценность этого турнира в том, что ребята вовлечены в занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе. Я на самом деле сегодня вспомнил свое детство, как сорок пять лет назад в своем дворе я также гонял с клюшкой с утра до вечера. Замечательно, что есть люди, которые вовлекают детей в спорт, - сказал Игорь Гапанович.

- Хочу поблагодарить всех участников за игру, а болельщиков - за поддержку. Уверен, в следующем году мы обязательно проведём наш традиционный турнир. Отдельно хочу поблагодарить за помощь в организации соревнований главу округа Майская горка Андрея Попова и легенду русского хоккея, знаменитого нападающего нашего «Водника» и сборной России Игоря Гапановича! - заключил Александр Фролов.



