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При поддержке Фролова. В Майской горке пройдет хоккейный турнир

В субботу 18 февраля на обновленной хоккейной коробке, расположенной во дворе по адресу ул. П. Галушина, 9 в 10:00 начнется Хоккейный турнир на Кубок Команды депутата областного Собрания Александр Фролова. Лёд уже залит, подготовка к соревнованиям идет полным ходом.

– Мы поддерживаем массовые, по-настоящему народные виды спорта. В Архангельске хоккей с мячом – исторически один из самых любимых. Поэтому необходимо возрождать дворовые команды. Это не только важное объединяющее начало, отвлекающие детей и подростков от негативного влияния улицы, но и вклад в укрепление здоровья подрастающего поколения. А командные игры воспитывают волю и чувство локтя. Здесь сразу понятно – один за всех и все за одного. Считаю, что необходимо развивать сеть спортивных площадок, строить и содержать такие хоккейные корты как во дворе на ул. Галушина. Чтобы как можно больше ребят и девчонок приобщались к здоровому образу жизни, - отметил депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.

 Турнир по хоккею с мячом традиционный, но в 2021-2022 годах в его ход вмешалась пандемия коронавируса и был вынужденный перерыв. В этом году ничего уже не мешает его проведению. При поддержке команды Александра Фролова в декабре хоккейная коробка во дворе дома №9 на ул. П. Галушина была обновлена, залит лед, и сейчас здесь собираются покататься на конках дети и взрослые со всей округи.

 Турнир пройдет среди хоккейных команд школ №9, 36, 25 и 35. Он проводится по «круговой» (или all-play-all tournament) системе: каждый участник встречается со всеми другими участниками по очереди. Круговой турнир отличается от отборочного, в котором участники выбывают после определенного количества поражений. Ученики 8-9 классов выступают в своей экипировке, организаторы турнира предоставляют новенькие клюшки и шлемы. 

 Кроме того, в турнире могут принять участие и дворовые команды, как детские так и взрослые.  Во взрослой команде 5 человек: 4 полевых + вратарь. Если у вас есть команда или просто желание сыграть, обращайтесь по телефону +79815549527 (Ольга). 

 Все участники будут отмечены призами! Организаторы запланировали чай, пироги для участников, выступление фигуристов в перерывах между играми. Также на турнир приедут и звезды хоккейного клуба «Водник».


13 февраль 09:10 | : Будни

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