В Северодвинске развивается школьный мини-футбол

Новая площадка по мини-футболу появится в этом году в Северодвинске. И это только начало. Рассказывает глава грода корабелов Игорь Арсентьев:

- Первое поручение Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по итогам поездки в город корабелов уже в стадии реализации. В субботу показал Александру Витальевичу обустроенную «умную» площадку около лицея №17 и рассказал о наших планах по модернизации еще одного спортивного сооружения логично довершающего общую территорию образовательного учреждения.

Проект стал одним из победителей регионального конкурса и получит субсидию в 4,3 миллиона рублей, примерно столько же добавит муниципалитет. Рабочая документация уже готова, поэтому с устройством площадки затягивать не будем. Уверен, что еще один спортивный объект станет востребованным у ребят.



