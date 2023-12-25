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В Северодвинске развивается школьный мини-футбол

Новая площадка по мини-футболу появится в этом году в Северодвинске. И это только начало. Рассказывает глава грода корабелов Игорь Арсентьев:

- Первое поручение Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по итогам поездки в город корабелов уже в стадии реализации. В субботу показал Александру Витальевичу обустроенную «умную» площадку около лицея №17 и рассказал о наших планах по модернизации еще одного спортивного сооружения логично довершающего общую территорию образовательного учреждения. 

Проект стал одним из победителей регионального конкурса и получит субсидию в 4,3 миллиона рублей, примерно столько же добавит муниципалитет. Рабочая документация уже готова, поэтому с устройством площадки затягивать не будем. Уверен, что еще один спортивный объект станет востребованным у ребят.


14 февраль 15:26 | : Политика

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