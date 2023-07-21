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В Северодвинске появилась умная спортплощадка

Именно так охарактеризовал глава города корабелов новый мини-стадион появился у лицея №17. В комплекс вошли футбольное поле с трибунами, баскетбольная и волейбольная площадка, тренажёры и площадка для воркаута, круговая беговая дорожка на 200 метров. Пользоваться такой площадкой смогут и все жители Северодвинска после школьных занятий лицея.

Игорь Арсентьев:

- Обновили и фасад лицея №17, который уже радует учителей, учеников и их родителей. Сейчас занимаемся вопросом организации архитектурной подсветки учреждения. Всего в этом году на развитие инфраструктуры образовательных учреждений направили более 158 миллионов рублей. Будем продолжать тенденцию обновления наших бюджетных учреждений!

10 октябрь 14:10 | : Будни

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