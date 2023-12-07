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Архангельская область вышла на 8 место в России по развитию мини-футбола

Ассоциация мини-футбола в России представила обновленный рейтинг за прошедший сезон. Архангельская область набрала 113 баллов - это восьмой результат по России. 

Об этом сообщает издание «Регион 29» с ссылкой на телеграм-канал губернатора Цыбульского:

Стоит отметить, что наш регион достигает такого результата уже второй раз, этого же удалось добиться в 2023-м. Губернатор в 2021 году выступил с предложением о создании профессионального мини-футбольного клуба «Поморье». За пару лет команда вошла в плей-офф высшей лиги и Кубка России по мини-футболу.

Александр Цыбульский напомнил, что сегодня «Поморье» — это региональная площадка для подготовки мини-футболистов. Со спортсменами занимаются в спортивной школе олимпийского резерва.

05 февраль 14:55 | : Будни

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