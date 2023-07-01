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Архангельская область примет участие в зимнем марафоне "Сила России"

В летнем его этапе приняли участие более 110 тысяч человек по всей стране.  

 С июня по август «Единая Россия» провела свыше 6 тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» подвели на ВКС с регионами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тысячах площадок при участии более тысячи НКО.

 «Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Делали всё это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовались популярностью. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более 9 тысяч человек», - рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

 «Так же, как и по всей России, в разных уголках Архангельской области прошел спортивный марафон «Сила России». Состоялось 20 мероприятий среди которых спортивное ориентирование, зарядки, игры в футбол, волейбол, баскетбол. Всего нам удалось охватить более 3000 человек.

Одно из самых ярких соревнований прошло в Котласе 31 августа. Это дружеский турнир по волейболу и баскетболу, в котором поучаствовало около 100 человек. А 12 августа в день физкультурника на стадионе «Труд» при нашей поддержке состоялись мастер-классы, показательные выступления, разминки, фитнес-тестирование и консультации по питанию от профессиональных тренеров. 

 В штабе общественной поддержки провели турнир по гиревому спорту среди юнармейцев, мастер класс по скандинавской ходьбе для людей пожилого возраста, традиционными стали шахматные турниры, в которых принимают участие депутаты и известные деятели Архангельска. Каждые выходные проходят зарядки с профессиональным тренером. Такие мероприятия не только делают нас здоровее, но и объединяют всех сторонников спорта и здорового образа жизни», - поделился заместитель председателя Совета сторонников Архангельской области Сергей Сорокин.

«Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие. Каждый из них дал возможность прикоснуться к «Силе России» в её маститых и титулованных проявлениях», - отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.

 Мероприятия прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтёрска выехали на тренировки в Московскую область.

 Как сообщил депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, и в Шахтёрске состоятся мастер-классы по биатлону, хоккею.

 «Мы получили множество просьб не закрывать сайт «Силы России», использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон «Сила России». Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», - сообщила Ольга Занко.

 

27 сентябрь 15:04 | : Политика

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