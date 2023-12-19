"Единая Россия" хочет поднять поморские ФАПы на должный уровень

Проблемы фельдшерско-акушерских пунктов (первичного звена здравоохранения), развитие сельской медицины обсудили на заседании в Архангельском областном Собрании депутатов.

Встреча состоялась по инициативе фракции «Единая Россия». К диалогу подключились представители законодательной, исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, СГМУ и медицинского колледжа, главные врачи районных и городских больниц.

Заседание прошло в формате круглого стола. Участники отдалённых территорий присоединились к заседанию в режиме ВКС.

По словам руководителя партийной фракции Игоря Чеснокова, фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП) – самые востребованные и доступные медицинские учреждения в сельской местности. Сегодня имеется большая необходимость как в строительстве новых зданий для оказания медпомощи северянам в отдалённых районах Поморья, так и в ремонте уже существующих фельдшерско-акушерских пунктов. Напряженной остаётся и кадровая ситуация в сельской медицине.

На прошлой неделе Игорь Чесноков совместно с представителями регионального правительства посетили ФАП и врачебные амбулатории в семи отдалённых населённых пунктах Верхнетоемского и Красноборского муниципальных округов, выслушали медработников и пациентов местных медицинских организаций, встретились с общественными Советами муниципальных образований и коллективами Верхнетоемской и Красноборской ЦРБ.

- На местах мы говорили с людьми о проблемах, которые они видят в сфере здравоохранения, пообщались с главными врачами по перспективам развития больниц. Одно дело, когда трудности озвучиваются минздравом, но крайне важно, когда о них говорят северяне, получающие медицинскую помощь, а также – медработники больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь порой не всё совпадает. В том числе и в оценке технического состояния зданий сельских медицинских учреждений. Очевидно, что не хватает комплексного подхода в решении проблем ФАП и врачебных амбулаторий. Необходим более объективный анализ их материально-технической базы и поиск новых вариантов обеспечения жильём медиков в отдалённых сельских территориях, - отметил Игорь Чесноков.

Сегодня в Поморье расположено 445 фельдшерско-акушерских пунктов. Потребность в строительстве, установке новых ФАП по данным областного минздрава составляет 38 объектов (8,5% от общей численности), нуждаются в ремонте – 100 ФАП (22% от общей численности). Ситуация, порой, выглядит печально – случается, что есть ФАП, но нет специалистов для работы в нём, или есть врач, фельдшер, но ФАП непригоден для приёма пациентов.

К диалогу подключился министр здравоохранения региона Александр Герштанский. Он заявил, что областной бюджет сформирован в режиме жёсткой экономии, поэтому ремонт и строительство ФАП возможны лишь при выделении средств из резервного фонда правительства региона. И эти средства небольшие.

Говоря о кадрах, министр отметил, что при острой нехватке в сёлах и деревнях специалистов первичного звена и врачей, молодёжь особенно туда не стремится из-за отсутствия жилья и транспортной инфраструктуры.

Персонал, достигший пенсионного возраста, проходить аккредитацию и подтверждать сертификаты на оказание медуслуг нередко отказывается, предпочитая уходить на заслуженный отдых.

- Мы реализуем комплекс мер по устранению дефицита кадров на местах за счёт мер социальной поддержки медработников, повышения уровня их квалификации, используем имеющиеся механизмы привлечения врачей и медперсонала среднего звена по госпрограммам «Земский фельдшер» и «Фельдшер Поморья». Также обучаем студентов медицинских колледжей по федеральному проекту «Профессионалитет», максимально приближая уровень их знаний к требованиям работодателей, - сказал министр.

В свою очередь Сергей Эммануилов – заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте также обратил внимание, что ФАП – самые приближенные к нуждам северян медучреждения. По его словам, в населённых пунктах Поморья проживает немало людей, и обеспечить их необходимой медицинской помощью – первоочередная задача всех уровней власти. И не просто оказать медпомощь, а делать это квалифицированно и на постоянной основе. Также парламентарий выразил серьёзное опасение, если селяне не будут обеспечены хотя бы элементарной медицинской помощью, случится очередной отток с уже редеющих территорий.

- Для нас важно, чтобы сельская местность не пустовала, а, наоборот, привлекала человека. Мы должны стараться решить вопрос с медициной (ФАП) как можно скорее и качественнее. Обращаю ваше внимание, что опустевшие территории могут заниматься не теми, кем следовало, а это уже серьёзный политический момент.

Депутаты фракции «Единая Россия» в ходе диалога рекомендовали министерству здравоохранения активно внедрять современные мобильные и дистанционные формы оказания медпомощи населению, проживающему в отдалённых местностях, применяя технологии телемедицины. Развивать профориентационную работу с выпускниками медицинских вузов и колледжей. Правительству региона рекомендовано рассмотреть увеличение финансирования для обеспечения медицинских кадров жильём. А муниципалам - о предоставлении служебных квартир. Также единороссы посоветовали продолжать мотивировать молодёжь получать среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения на уровне колледжей и училищ.

Участники круглого стола договорились направить озвученные рекомендации в адрес региональной и муниципальной власти, а первые результаты их практического исполнения рассмотреть в апреле на заседании партийной парламентской фракции.

Подводя итог, Игорь Чесноков подчеркнул, что сегодня требуется провести серьёзный партийный мониторинг материально-технического состояния всех ФАП региона.

- Соответствующее поручение получат все представители наших партийных фракций в муниципальных образованиях и в областном Собрании. Считаем необходимым, чтобы по итогам мониторинга была сформирована «дорожная карта» по строительству, капитальному ремонту, обеспечению необходимым оборудованием, инвентарём фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Поморья. Дорожная карта рассчитана минимум на ближайшие четыре года.

Обеспечение населения качественной медицинской помощью является одним из важных пунктов народной программы "Единой России".



