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Архангельские единороссы почтили память жертв обстрела Донецка

 21 января 2024 года был совершён артобстрел Кировского района в Донецке. Приблизительно в 10.30 был нанесён удар артиллерийскими снарядами по рынку «Меркурий» микрорайона «Текстильщик». В результате чего погибло 28 человек, 25 получили ранения. Этот день называют «самым кровопролитным» для города за 10 лет войны (с 2014-го по 2024-й). 

  • Мы возложили цветы к памятнику «Детям войны», поскольку среди жертв чудовищного поступка, совершённого со стороны неофашистов, есть дети. Сегодня мы готовимся к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читая записки жителей осаждённого города на Неве и жителей Донецка 2014 года, мы понимаем, насколько эти события схожи между собой. И это страшно. Люди вынуждены находиться в нечеловеческих условиях: отсутствие воды, тепла, еды, света. Артобстрел был совершён в пик выходного дня, когда мирное население вышло по своим воскресным делам. Это преступление против человечества. Важно сегодня объединиться против фашистского режима, - сказала Мария Валуйских, руководитель Архангельского регионального отделения МГЕР.

 Отметим, в акции памяти жертв обстрела Донецка также приняли участие Максим Арбузов - руководитель губернаторского центра "Вместе мы сильнее" и Глеб Писаревский - российский спортсмен (тяжелоатлет), депутат городской Думы Михаил Иванов, курсанты Арктического морского института имени В. И. Воронина, члены «Молодой гвардии», ветераны и жители близлежащих многоквартирных домов (по приглашению Архангельского местного отделения «Единой России»).


26 январь 08:00 | : Политика

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