Архангельские единороссы почтили память жертв обстрела Донецка

21 января 2024 года был совершён артобстрел Кировского района в Донецке. Приблизительно в 10.30 был нанесён удар артиллерийскими снарядами по рынку «Меркурий» микрорайона «Текстильщик». В результате чего погибло 28 человек, 25 получили ранения. Этот день называют «самым кровопролитным» для города за 10 лет войны (с 2014-го по 2024-й).
Отметим, в акции памяти жертв обстрела Донецка также приняли участие Максим Арбузов - руководитель губернаторского центра "Вместе мы сильнее" и Глеб Писаревский - российский спортсмен (тяжелоатлет), депутат городской Думы Михаил Иванов, курсанты Арктического морского института имени В. И. Воронина, члены «Молодой гвардии», ветераны и жители близлежащих многоквартирных домов (по приглашению Архангельского местного отделения «Единой России»).