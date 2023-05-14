Минута памяти ранним утром прошла в Архангельске

В День памяти и скорби активисты «Единой России» возложили цветы к Монументу Победы.

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной войной в мировой истории. Ранним утром, в 4 часа утра без объявления о начале войны фашистская Германия напала на Советский Союз.

В результате вторжения страна понесла наибольшие потери: погибло около 26,6 млн. человек. Среди них не только военные, но и мирные люди, пленные, замученные в концлагерях, погибшие от обстрелов, болезней и голода. 25 млн. человек остались без крова. Было разрушено 1 710 городов и поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий. Для всех жителей союза в этот день жизнь разделилась на «до» и «после».

Война разрушила миллионы семей, разлучила родных, отняла мечты и жизни. Такова была цена Победы. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года капитуляцией фашистской Германии.

Сегодня в России отдают дань уважения тем, кто погиб, защищая Родину, чтобы их подвиг не был забыт, а трагедия не повторилась. Зажжённые свечи и цветы – символ памяти. Во всех городах-героях и городах воинской славы ровно в 4:00 утра проходит акция по возложению цветов к памятникам, воинским захоронениям.

В Архангельске активисты «Единой России» и Молодой Гвардии, сотрудники Штаба общественной поддержки возложили цветы к Вечному огню на обновлённой площади Мира.

«Три года и десять месяцев, несмотря на все тяготы и лишения, наши деды и прадеды прилагали все усилия, чтобы эта страшная война закончилась Победой. Такие события навсегда останутся в нашей памяти. Именно в этот день страна в едином порыве встала на защиту своего Отечества. Прошло 82 года, мы помним и благодарим каждого, кто завоевал для нас это мирное небо. Поэтому сегодня в 4 часа утра, мы здесь. Наша страна, как и прежде, едина, что бы ни случилось», - отметила исполнительный секретарь Архангельского местного отделения «Единой России» Нина Луценко.