Дмитрий Морев вручил почетный знак архангелогородцам, пережившим блокаду

О знаменательном событии рассказывает градоначальник Архангельска:

- Сегодня мне была доверена важная миссия – вручить архангелогородцам почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



Всего в нашем городе проживает 32 ветерана, которые испытали весь ужас блокады. Каждый из них – это живая история, которую сегодня как никогда необходимо знать.



До глубины души меня поразила судьба Станислава Васильевича Цветкова и Галины Михайловны Бирюзовой. Их детские воспоминания – это постоянный голод и холод, но стойкая вера в Победу.



Отец Станислава Васильевича трудился на секретном военном заводе в Ленинграде, и семья оставалась в окруженном городе все 872 дня блокады. На его глазах от недоедания и болезней ушли из жизни папа, сестренка и бабушка. Но тяготы детства не сломили характер: Станислав Цветков получил образование судомонтажного техника и по комсомольской путевке прибыл на Север, чтобы заниматься строительством. Он и сегодня с интересом следит за событиями современности, верит в скорую победу в СВО.



Галину Михайловну Бирюзову многие помнят многие архангелогородцы: она работала в школе учителем русского языка и литературы. В раннем детстве случайность разлучила ее с матерью, которая потеряла сознание и не попала на транспорт, чтобы эвакуироваться вместе с семьей. С отцом Галина оказалась в Северодвинске, а затем в Архангельске. Здесь он работал на оборонных предприятиях. А мама нашла их лишь спустя 2 года – постаревшая, изможденная испытаниями, которые принесла война.



27 января наша страна отметит 80 лет со дня снятия блокады. Героический пример поколения, которое своими глазами видело войну, - моральная опора для современного поколения.



