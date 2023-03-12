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Культурная жизнь в поселке Уемский оживает трудами "Единой России"

В поселке появилась детская модельная библиотека, обновился  музей народных промыслов и ремесел Поморья.  Впереди – открытие долгожданной  детской школы искусств. Ремонтные работы ведутся в рамках народной программы «Единой России»

 Большие изменения произошли в музее.

Местные жители теперь все чаще посещают обновленный музей, а детвора и подростки – новую модельную библиотеку, в будущем у поселка появится и своя детская школа искусств.

В октябре прошлого года в Уемском благодаря нацпроекту «Культура» на базе Центральной детской библиотеки Приморского района заработала первая детская модельная библиотека. Главная миссия современных библиотек не только привить любовь к чтению у молодого поколения, теперь это пространство для досуга и развития.

 Библиотечное пространство включает в себя семь многофункциональных площадок, в их числе – коворкинг-зона, оснащенная современным оборудованием, интеллект-зал для работы с информационными ресурсами, специальный уголок для малышей и зал «Северная изба», который знакомит посетителей с поморской культурой и служит творческой площадкой для молодёжи. Всего на преобразование учреждения было выделено 10 млн рублей.

 «Изменений очень много. Полностью поменялись залы, закуплено большое количество мебели, книг и техники. Сейчас учреждение принимает в три раза больше читателей, чем было до модернизации. Подростки после школы сразу спешат к нам. Здесь они читают, проводят время со своими одноклассниками. Можно с уверенностью сказать, что мы стали модными и современными», - рассказала заведующая Центральной детской библиотекой Приморского района Оксана Назарова.

 Юные читатели также убеждены, что именно такими комфортными и уютными и должны быть все современные библиотеки.

 Большие изменения произошли и в музее народных промыслов и ремесел Приморья. Каждый год здесь разрабатываются новые проекты, открываются новые выставки. Благодаря поддержке правительства, администрации района, грантам в музее отремонтированы выставочные пространства, созданы интерактивные экспозиции. 

 Как рассказала директор учреждения Марина Купоросова, в настоящий момент в музее действует несколько крупных экспозиций, посвященных промыслам и занятиям жителей района, вкладу местных жителей в Победу над фашистской Германией, развитию северной авиации. К осени обновится зал, посвященной судостроению и мореходству.

 Обновление экспозиций высоко оценили местные школьники, они отметили, что в помещениях стало светлее, а экспонаты – разнообразнее.

 Как рассказала глава Приморского района Валентина Рудкина, для более эффективного развития сферы культуры в поселке не хватает детской школы искусств. С вопросом о ее открытии в администрацию постоянно обращаются родители, и власти над этим уже работают.

 «В прошлом году благодаря правительству региона и лично губернатору Александру Цыбульскому мы приобрели здание в Уйме, после реконструкции в нем разместится детская школа искусств. Сейчас идет работа над проектом. В школе планируется открытие художественного, хореографического и музыкального отделения», – рассказала Валентина Рудкина.


13 апрель 13:09 | : Политика / Культура

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