Игорь Орлов может вернуться в Архангельск в ином качестве

Такою версию выдвинул участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», ссылаясь на информацию нескольких федеральных изданий.

А именно, «Объединенная судостроительная корпорация» готовит ротацию кадров на входящих в нее предприятиях. По этой схеме бывший губернатор Архангельской области покидает пост генерального директора «Северной верфи» в Санкт-Петербурге и перемещается на должность руководителя единой администрации архангельского порта.

Впрочем, это всего лишь версия… и не самая худшая для Орлова.

Поморье замерло в ожидании…

(фото с https://catalog-photo.ru)