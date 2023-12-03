Ваге Петросян поздравил сотрудников органов госбезопасности с их Днем

C профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Регионального управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области поздравил вице-губернатор Поморья Ваге Петросян.

Торжественное собрание прошло в столице Поморья под председательством начальника Регионального управления ФСБ России по Архангельской области Владимира Рындя.

Вклад силовиков в дело защиты национальных интересов России, ее суверенитета и территориальной целостности, противодействия экстремизму и терроризму невозможно переоценить. А для Архангельской области с её крупными предприятиями оборонно-промышленного комплекса эта работа и вовсе имеет стратегическое значение.

Сегодня наша страна столкнулась с новыми задачами и исключительным санкционным давлением. Во многом благодаря деятельности работников органов госбезопасности Россия достойно справляется с этими непростыми вызовами.

Сотрудников службы отличает уважение к своим ветеранам и внимание к воспитанию молодых кадров. Здесь умеют быть верными лучшим традициям и одновременно идти в ногу со временем.

- От имени губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского и от себя лично хочу пожелать сотрудникам и ветеранам Регионального управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области, всем, кто вносит вклад в дело обеспечения безопасности России, здоровья, благополучия и профессиональных успехов на благо Отечества, - подчеркнул первый заместитель главы Поморья Ваге Петросян.