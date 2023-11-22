Владимир Путин подает документы на выборы президента. Конкуренты в шоке

Президентский кортеж прибыл в здание ЦИК (Москва), где открыт приём документов от кандидатов на выборы главы государства.

В прошедшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборах президента. Также это сделал съезд «Единой России».

Как стало известно, Владимир Путин идет на эти выборы самовыдвиженцем, то есть, представителем всех россиян. Наблюдатели оценили этот политический маневр, которым фактически дезавуированы кандидаты от других политических сил. Их участие можно считать чистой формальностью.

Напомним, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

(фото с https://www.interfax-russia.ru)