Молодежь спросила у Игоря Арсентьева, как стать мэром

Об этом глава города корабелов рассказал в социальной сети:

- Молодёжь Северодвинска - это живой, интересный и в тоже время серьезный организм, который помогает развиваться нашему городу! Сегодня с удовольствием посетил Фестиваль молодёжных инициатив в Центре культуры и общественных мероприятий, который собрал около 1000 северодвинцев.



На интерактивных площадках ребята знакомили с различными направлениями деятельности молодёжных объединений города корабелов, а также сразу же предлагали вступить в клубы или стать участником творческого коллектива. Танцоры, волонтёры, библиотекари, дизайнеры, IT-шники и поисковики, реконструкторы, а также спортсмены, художники и студотрядовцы - хобби на любой вкус.



Удалось сегодня открыто пообщаться и с самыми активными представителями молодёжи. Беседа получилась живой и интересной: ребята спросили об обязанностях главы города, о качествах, которыми должен обладать руководитель муниципалитета, поговорили о помощи от города семьям участников СВО, молодым педагогам, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из основных вопросов разговора стала тема перспектив развития города. Услышал интересные предложения от активистов, обязательно проработаем их.



Также познакомился и поздравил с победой лидера конкурса «Доброволец Северодвинска-2023» Ивана Королёва. Здорово, когда остальные участники радуются за успехи сверстников, и готовы в следующем году показать себя в сфере добровольчества и молодёжной политики. У вас всё получится