Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодежь спросила у Игоря Арсентьева, как стать мэром

Об этом глава города корабелов рассказал в социальной сети:

- Молодёжь Северодвинска - это живой, интересный и в тоже время серьезный организм, который помогает развиваться нашему городу! Сегодня с удовольствием посетил Фестиваль молодёжных инициатив в Центре культуры и общественных мероприятий, который собрал около 1000 северодвинцев.

 На интерактивных площадках ребята знакомили с различными направлениями деятельности молодёжных объединений города корабелов, а также сразу же предлагали вступить в клубы или стать участником творческого коллектива. Танцоры, волонтёры, библиотекари, дизайнеры, IT-шники и поисковики, реконструкторы, а также спортсмены, художники и студотрядовцы - хобби на любой вкус.

 Удалось сегодня открыто пообщаться и с самыми активными представителями молодёжи. Беседа получилась живой и интересной: ребята спросили об обязанностях главы города, о качествах, которыми должен обладать руководитель муниципалитета, поговорили о помощи от города семьям участников СВО, молодым педагогам, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из основных вопросов разговора стала тема перспектив развития города. Услышал интересные предложения от активистов, обязательно проработаем их.

 Также познакомился и поздравил с победой лидера конкурса «Доброволец Северодвинска-2023» Ивана Королёва. Здорово, когда остальные участники радуются за успехи сверстников, и готовы в следующем году показать себя в сфере добровольчества и молодёжной политики. У вас всё получится

11 декабрь 09:45 | : Политика

Главные новости


Вселенная Баха. Малая фуга…
И старым, и малым. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (110)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20