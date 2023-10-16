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Иван Воронцов: "Я поддерживаю решение Президента идти на новый срок"

- Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента. Такое заявление он сделал после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества. Я полностью поддерживаю это решение и нашего Президента!

    Глядя на руководителей некоторых других государств, возникает чувство «испанского стыда». Одни в буквальном смысле здороваются с воздухом, другие находятся в каком-то неадекватном состоянии, а третьи и вовсе делают заявления, оторванные от реальности.

   Но никогда ничего подобного не было с Владимиром Путиным. Это сильный, мужественный, добрый, рассудительный и умный политик. Его слова выверены, каждое решение взвешенно и продуманно. Он вызывает у меня только чувства гордости и уважения!

 Он пришёл к власти в 2000 году, когда страна была практически раздавлена после 90-х годов, дефолта и экономического кризиса. В стране царил разгул преступности, и не было ощущения уверенности в завтрашнем дне.

 Но спустя время мы видим, что живём в совершенно другой стране. Где каждый год происходят реальные изменения и развитие, строятся новые школы, детские сады, благоустраиваются парки, ремонтируются и строятся новые дороги. Ежегодно повышается уровень жизни во всей стране.

 Многие западные страны запугивали нас санкциями, предвкушая падение экономике. Но мы выстояли. Они надеялись, что мы окажемся в изоляции от всего мира, но мы лишь укрепили наши отношения с нашими союзниками.

 Это всё – благодаря нашему президенту Владимиру Путину.

 И мне хочется, чтобы эти позитивные изменения и развитие продолжались дальше. Чтобы наш город, область и вся страна в целом становилась лучше день изо дня. Поэтому я полностью поддерживаю решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов 

09 декабрь 09:07 | : Политика

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