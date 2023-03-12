«Во мне что-то перегорело». Депутат АОСД покидает ряды ЛДПР

Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Архангельского областного Собрания, член фракции ЛДПР Михаил Завьялов написал заявление о выходе из партии.

Мотивы такого поступка депутат объяснил на собственной страничке в социальной сети:

- Сегодня завершился большой и сложный, но очень интересный и насыщенный период моей жизни, связанный с политикой.

Направил заявление о прекращении членства в ЛДПР!

Не хочу и не буду говорить про непростое решение, придумывать положенную по такому поводу пафосную историю.

Все предельно просто. Благодарен партии и, безусловно, ее создателю и основателю Жириновскому. Жаль, что мы остались без него.

Вот и у меня что-то перегорело. При этом, как и миллионы русских людей, в том числе и сторонников ЛДПР, полностью поддерживаю нашего Президента, борьбу нашего народа против нового фашизма. Стараюсь помогать нашим ребятам-бойцам там, их семьям и родным - здесь.

Наверное, кто-то меня будет осуждать за такое мое решение. Это их право.

Свою общественную и депутатскую работу, которой занимался более 10 лет, не прекращаю.

Будем двигаться дальше!

Напомним, в региональном парламенте Михаил Завьялов представлял интересы жителей Онежского района, избирался по партийному списку.