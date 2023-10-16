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Ваге Петросян: "Мы сможем увековечить подвиг наших героев"

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Эта дата – свидетельство стратегической значимости большой работы по увековечиванию памяти тех, кто погиб, сражаясь за Родину.

 На сегодня количество пропавших без вести только в годы Великой Отечественной войны может превышать, по разным оценкам, два миллиона человек. Стоит напомнить, что после победного мая 1945-го эта статистика насчитывала 4,5 миллиона советских людей. Поэтому работа по увековечению памяти погибших при защите Родины продолжается.

 В нашей стране, например, создан интернет-портал «Память народа» - государственная информационная система, собирающая информацию о военных и о судьбах участников войны. Работают многочисленные поисковые отряды, они созданы и в Архангельской области.

 - Ежегодно правительство Поморья предусматривает порядка 4 миллионов рублей на поддержку деятельности поисковиков. Из знаковых событий этого года можно отметить открытие стелы на Синявинских высотах в память о воинах-северянах, погибших в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, - напомнил первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян. - Также в этом году участники поисковых объединений нашего региона провели 25 экспедиций. Были подняты останки почти 300 красноармейцев.

 В работах были задействованы порядка 250 поисковиков, среди которых и молодые люди. На этом моменте стоит остановиться отдельно. Ведь именно подрастающему поколению во многом адресован День Неизвестного Солдата.

 - Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен - эти слова высечены на могиле Неизвестного Солдата в Москве. Я бы хотел обратить внимание на последнюю часть фразы. Только работая с молодежью, только передавая сегодняшним школьникам и студентам историческую память, мы сможем увековечить подвиг наших героев. На фоне отчаянных попыток переписать историю страны сегодня эта работа становится действительно стратегической, - подчеркнул первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян.

03 декабрь 12:42 | : Политика

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