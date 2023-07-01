Брессель vs Мелентьев. Первая сессия Котласского горсовета началась со скандала

Как известно, первое заседание депутатов нового созыва начинается с процедур, которые принято называть протокольными. Например, с выборов нового спикера.

И тут же шум-гам – депутатское большинство буквально засвистало Эдуарда Бресселя, его кандидатура была предложена и.о. главы города Денисом Шевела, присланным областным центром на замену Светлане Дейнеко, ушедшей формально по собственному желанию, но явно не по своей воле.

Как альтернатива Бресселю, была предложена кандидатура Сергея Мелентьева, успевшего побывать в кресле главы Котласа (2004-2013). По словам наших наблюдателей на юге региона, отношение к нему у горожан разное… но явно не идеал.

В итоге победа за последнем. Интересно, что оба депутата входят во фракцию «Единая Россия», не имеющую численного превосходства в городском парламенте. То есть, дело не в политике, как и предсказывалось – народные избранники нового созыва сразу начали «жрать друг друга».

Наблюдатели сходятся во мнении, что данный демарш направлен в адрес Дениса Шевела, его мнение пока ничего не значит даже для местных законодателей.

Продолжаем следить за развитием ситуации в этом направлении.