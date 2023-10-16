«Вольное дело»: Они голосовали против Шевелы

Как мы сообщали ранее, сегодня горсовет Котласа большинством голосов одобрил кандидатуру Дениса Шевелы на пост главы города.

Соотношение при голосовании 14 «за», 6 «против».

Коллеги по Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» из ИА «KOT'News» расшифровали несогласных:

1. В прошлом созыве поплатившийся депутатским мандатом за коррупцию, типа «оппозиционер» Николай ЗАВАДСКИЙ. Сейчас у него новый тренд: борьба за расселение из ветхого и аварийного жилья. Ну конечно, тема с кровлей на 82-й школе за 2 депутатских срока себя исчерпала, пора в новом созыве менять «вектор борьбы». Только вот кровлю на 82-й школе так и не отремонтировали… Ах да, еще и Котлас ТВ не закрыли, чего так добивался депутат Завадский, потому что теперь там работают родственники? )))

2. Не пойми откуда "нарисовавшийся" по спискам от партии "Новые люди" Михаил ПАРФЕНЫЧЕВ. Сидел такой тут «один» преподавателем, сидел, а потом бац... и депутат. Кто он? Что он? Так никто доподлинно и не разобрался. Какие идеи исповедует? Какие цели перед собой ставит? Вопрос открытый. Если такие же, как и его однопартийцы в Госдуме, то да, Котлас в надежных руках)))) Кстати, говорят, что своим коллегам по депкорпусу он однажды проговорился, что перед сессиями ему на телефон поступает звонок из Архангельска, и голос в трубке говорит, как надо голосовать на сессиях по вопросам повестки дня. Сколько мы не искали в Архангельске этого таинственного человека, так и не нашли. Надеемся, что этот человек реально существует, а то страшно представить в собрании депутата, которому голоса в голове советы дают? ))

3. Ренегат из партии Единая Россия, "сынуля" (как за глаза называют его коллеги по депутатскому корпусу) Иван СЛОТИН. Чем руководствуется данный индивидуум? Ни программы, ни убеждений, ни морально-нравственных ориентиров за 3 месяца мы так и не увидели. На ДОКе, как нам кажется, его выбрали на потеху общественности? Понятно, что Иван Слотин это "программная ошибка" старой дейнековской команды, случайно попавший в собрание и, что примечательно, как и "хозяйка" тут же поменявший окрас))) Это у них что, заразное?

4. Депутат Николай Козицын...ну тут без комментариев. Байдена видели? Ну вы поняли))))

5. Депутат Владимир Суханов, не человек - кремень. Мы бы сказали - князь))) Всегда искренне разделявший интересы КПРФ, правда вспомнил он об этом после «прихода на трон» Светланы Дейнеко? Знал ли Владимир Суханов о своих таких прям «супер коммунистических качествах» ранее? Наверное, мы уже не узнаем. Он же друг, соратник и бро всех коммунистов Котласа. Активный борец за права жителей слудского княжества, и далее, далее, далее. А если серьезно, то не поддержал, потому что фракция КПРФ так решила. Партийная дисциплина)))

6. Депутат Борис Вьюхин, ну про него мы скоро много интересного узнаем по ДЮСШ, подождите)))

В конце независимые журналисты выдвигают версию, что из-за спин проголосовавших против Шевелы выглядывают симпатичные ушки их прежней «хозяйки». А вдруг…?!