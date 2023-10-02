Ваге Петросян передал архангельским спецназовцам новую технику

Новую технику получили в свое распоряжение бойцы спецназа из Архангельска. По поручению губернатора Поморья оборудование росгвардейцам, выполняющим служебно-боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, передал первый заместитель главы региона Ваге Петросян.

Аппаратура, в частности, предназначена для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, а также для охраны объектов различного назначения. Также силовикам переданы современные комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Архангельские росгвардейцы выполняют задачи по обеспечению правопорядка не только на территории нашего региона. На их счету множество командировок в горячие точки, в том числе на СВО, работа на самых крупных общественно-политических и спортивных мероприятиях.

Сотни бойцов отмечены наградами за добросовестное выполнение воинского долга. Их мужество и героизм стали синонимами высочайшего профессионализма.

Отметим, что обновление технического арсенала спецназовцев происходит регулярно. В решении этой задачи активно помогает правительство Архангельской области.

- У наших парней - бойцов спецназа - не публичная, но крайне ответственная служба, которая зачастую связана с риском для жизни, - подчеркнул во время церемонии передачи техники первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян. - Великий полководец Александр Суворов называл своих солдат чудо-богатырями. И мне кажется, что их мужество, их героизм присущи сегодняшним защитникам страны. Они также рискуют собой ради нашей безопасности, обеспечивая правопорядок. Там, где они - всегда четкое и профессиональное выполнение абсолютно любой поставленной задачи. Уверен, так было и так будет!



