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Елена Вторыгина дала старт новому проекту «Наставник»

Это совместный проект с «Единой Россией», которому дали старт в Штабе общественной поддержки партии в Архангельске.

Здесь состоялась первая встреча с участниками. 10 молодых людей — юношей и девушек будут учиться ориентироваться в политической и общественной жизни как на уровне региона, так и в стране.

«Мы будем проводить форумы, обучения, «круглые столы», семинары, тренинги, встречи с интересными людьми и просто делиться своим профессиональным и жизненным опытом», — сообщила депутат Госдумы Елена Вторыгина.

Участники провели самопрезентации, состоялся заинтересованный разговор, наметили планы работы.

«Все участники замечательные ребята — активные, целеустремленные, жизнерадостные. Несмотря на юный возраст, у каждого за плечами уже есть багаж личных достижений и это очень радует. Я уверена, что за год нашей работы они еще вырастут и в профессиональном, и в личном плане», — считает федеральный политик.

24 ноябрь 08:00 | : Политика

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