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"Историческая память священна". На приеме у Елены Вторыгиной

Поддержка молодежных инициатив и сохранение исторической памяти. С такими предложениями к депутату Государственной Думы Елене Вторыгиной обратились активисты во время личного приема граждан.

Одна из них Вероника Урсу, девушка узнала о Женской палате депутатов и женском сообществе из выступления депутата на форуме «Команда 29» и загорелась желанием присоединиться к женскому движению. Но тогда идея, с которой можно обратиться к парламентарию еще не созрела.

«Долгое время работала в областном Молодежном центре, накоплен большой опыт по работе с молодежью. Есть множество идей для проведения семейных событий, деловых бесед, ток-шоу и много другого для формирования культуры отдыха населения и его развития. Параллельно с этим занимаюсь вопросами урбанистики, планируем построить парк возле Норд-Экспо. Думаю, наши ресурсы могут быть полезны женскому сообществу Архангельска и всей области», - рассказала Вероника.

Сейчас девушка работает в Норд-Экспо, вместе с командой организует концерты и фестивали. Основная целевая аудитория это молодые семьи, женщины, молодежь  двух быстрорастущих округов: Майская горка и Варавино-Фактория. Активистка поделилась, что в этих округах в отличие от центра города нет крупного молодежного пространства, так, например, подростки занимаются спортом прямо на парковке у Норд-Экспо. 

Елена Вторыгина пригласила активистку присоединиться к новому образовательному проекту «Наставник» для совместного решения проблем. 

«Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» мы запускаем новый проект - «Наставник». Он станет сообществом для активной молодежи Поморья. Наставничество в рамках проекта будет направлено на ориентирование их в политической и общественной жизни регионального и федерального уровня. Мы будем проводить форумы, обучения, круглые столы, семинары, тренинги, встречи с интересными людьми и просто делиться своим профессиональным и жизненным опытом», - добавила парламентарий.

На прием обратилась Елена Рысеева с предложением поддержать ее идею по установке исторического памятника в Архангельске. Ее дед в Первую мировую войну был мобилизован во Францию. Тогда Россия в рамках союзнического договора оказывала военную помощь странам Антанты. Около 45 тыс. солдат было призвано во Францию и Грецию в Русский экспедиционный корпус. Солдаты экспедиции со всей России отправлялись в Европу из Архангельского порта. Благодаря отваге русских солдат была отражена атака на Париж. 

Елена занимается изучением этой темы уже давно. Ведет группу в Вконтакте, куда входят потомки солдат-участников РЭК со всей страны.

Елена Вторыгина поблагодарила женщину за сохранение исторической памяти.

«В свете нынешних событий, когда руководство западных стран ополчилось на Россию, в Европе сносят памятники нашим солдатам, освобождавшим ее, стирается история, этот памятник позволит напомнить всем, в том числе и архангелогородцам, что наши солдаты проливали кровь на французской земле во имя победы над общим врагом. Я уверена, что многие наши жители не знают об этом историческом факте. Мы должны восстановить историческую справедливость, увековечить имена героев», - считает депутат. 

Для решения вопроса по установке памятника будет созвана рабочая группа с участием заместителя министра культуры Архангельской области, историка Игоря Репневского, привлечением Российского военно-исторического общества и ообщества историков, специализирующихся на изучении Первой мировой войны и участии русских солдат в сражениях за рубежом.

«Необходимо для начала выставить вопрос по установке памятника для общественного обсуждения, обосновать его актуальность, провести научные, архивные  изыскания на базе краеведческого музея. Я в свою очередь, как только вы подготовите историческую справку, могу поднять эту тему на федеральном уровне, чтобы нас поддержали», - ответила Елена Вторыгина.  

В данный момент на территории России нет ни одного памятника, свидетельствовавшего об участии и вкладе РЭК в победу над Германией в Первую мировую войну.


12 май 11:15 | : Политика

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