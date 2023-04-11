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Команда депутата Фролова обещает закрыть наливайки и отремонтировать дороги

КомандаФролова продолжает проведение регулярных встреч с жителями Ломоносовского округа и Майской Горки. Депутат областного собрания Александр Фролов, депутат городской Думы Сергей Чанчиков и Ольга Шананина встретились с жителями домов на пр. Ломоносова, 90 и 92 с корпусами, ул. Смольный Буян, 21, 23, 25 и ул. Розы Люксембург, 25, 37.

 Тротуар – отремонтируют, «наливайку» - закроют.

 Первый вопрос от жителей – тротуар к магазину в торце дома №90 на пр. Ломоносова. Граница между пешеходной зоной и автомобильным проездом практически отсутствует, а стихийная парковка прямо у крыльца препятствует нормальному проходу.

 - У тротуара большой уклон, зимой здесь постоянно лед, не только пожилым, но и молодым сложно пройти к магазину, - поясняет жительница дома на пр. Ломоносова, 90 Надежда Павлова.

 Как пояснил Сергей Чанчиков данный объект включен в городскую программу ремонта внутриквартальных проездов.

 - Тротуар будет выровнен по горизонту и разделен с проездом бортовым камнем, старый асфальт – отфрезеруют и уложат новое покрытие. Чтобы исключить парковку машин на тротуаре установим дополнительное ограждение в виде бетонных пирамид. Кроме того будут установлены новые дорожные знаки, которые позволят ГИБДД штрафовать нарушителей. Также будет отремонтирован пешеходный тротуар между домами на пр. Ломоносова 90 и 92, - рассказал собравшимся жителям Сергей Чанчиков.

 Следующий наболевший вопрос связан с самим магазином. А точнее с расположенной в нем торговой точкой, именуемой в народе «наливайкой». Пивом здесь с понедельника по четверг торгуют до 23 часов, а в пятницу-субботу – до 1 часа ночи. В итоге постоянный шум, драки, вызовы нарядов полиции.

 - Мы добились, чтобы в «наливайке» убрали столы. Но в итоге они пьют на улице, и, простите, гадят у нас прямо под окнами. Подъезды превратились в туалеты, - возмущается старший по дому №90 на пр. Ломоносова, 90 Владимир Богданов.

 - Мы обязательно проверим это заведение на соответствие действующим требованиям и будем добиваться его закрытия. Кроме того, сейчас наше областное Собрание вышло с законодательной инициативой в Государственную Думы. Мы предлагаем законодательно закрепить полномочия регионов самостоятельно устанавливать ограничения для подобных торговых точек, вплоть до полного запрета и ликвидации всех «наливаек», как безусловного социального зла, - сказал Александр Фролов.

 А с другого торца дома – другая проблема. При строительстве нового дома «Maxi Life» на перекрестке ул. Выучейского и пр. Советских космонавтов перекладывали теплотрассу, в результате участок между домом №90 на пр. Ломоносова и пр. Советских космонавтов весь перекопан, на нем помимо обломков бетонных плит разбросаны ветки и стволы спиленных тополей. А жители вынуждены здесь ходить, так как тротуара вдоль проспекта – нет.

 - Мы запросим в департаменте градостроительства проект благоустройства территории жилого комплекса. В любом случае после проведения земляных работ участок должен быть приведен в порядок, иначе ордер не будет закрыт. Это обязанность застройщика и его подрядчика. Также рассмотрим вопрос об устройстве здесь временного тротуара из плит, чтобы обеспечить безопасный проход для жителей, - пообещал жителям Александр Фролов.

 На встрече было задан еще ряд вопросов: это обустройство пешеходного перехода на перекрестке пр. Ломоносова и ул. Иоанна Кронштадтского, установка остановочных павильонов у поликлиники №2 и у ТЦ «Морской» и дорожных знаков на пр. Советских космонавтов, стихийные парковки машин на газонах во дворах, нуждающаяся в ремонте детская площадка, просьба об установке стола для игры в настольный теннис. 

 - Все обращения будут нами отработаны, по каждому дан ответ, - подчеркнула Ольга Шананина.

На Смольном буяне появится новая игровая зона для детей

 Игровая площадка во дворе у домов №21, 23, 25 на ул. Смольный Буян – центр притяжения для всей местной детворы. Только вот оборудование ее уже частично отслужило свой срок.

 - Площадка очень нужна. Детей с каждым годом в нашем микрорайоне становится все больше, а это – единственное место хоть как-то оборудованное для игр, - говорит жительница дома №21 на ул. Смольный Буян Елена Калинина. И в этом ее поддерживают собравшиеся на встречу жители соседних домов.

 Как рассказал Сергей Чанчиков из резервного фонда депутатов городской Думы выделено более 2 млн рублей на модернизацию площадки. Глава администрации Ломоносовского округа Вера Пономарева сообщила, что уже заключен муниципальный контракт, до сентября подрядчик – группа компаний «Диомаф» выполнит все работы по обновлению игрового пространства.

 - Здесь установят двойные качели с сиденьями типа «Гнездо», карусель с пятью сиденьями, песочный дворик с башенками, большой игровой комплекс с туннелями и двумя горками, а также парковый диван. Полностью будет заменено песчаное основание. Существующие теннисный стол и двойные качели на этой площадке останутся. А дополнительное игровое оборудование сделает прогулки детей во дворе более разнообразными и интересными, - отметил представитель подрядчика Илья Румянцев.

 В свою очередь Александр Фролов подчеркнул, что обратится в МУП «Горсвет» с просьбой установить дополнительное освещение площадки. Ее ограждение будет по просьбам жителей отремонтировано, а сквозной проход перекрыт. Траву на прилегающей территории покосят. Также проработают вопрос об установке видеонаблюдения в рамках реализации программы «Безопасный город».

 Лужа будет ликвидирована

 Следующий адрес – двор домов №25 и №37 на ул. Розы Люксембург. Главная проблема здесь – лужа, которая постоянно образуется на проезде вдоль дома №37.

 - Она была всегда! Сколько себя помню. Пять лет назад вы сделали дополнительный дождеприемный колодец, но управляющая компания его не чистит, он уже щебнем весь забит. А весной РВК-Архангельск устраняло тут аварию, все раскопали, «ливневку» наверняка повредили, благоустройство не сделали, - рассказал Александру Фролову житель дома №37 на ул. Розы Люксембург Сергей Жартун.

 К сожалению, в городскую программу ремонта дворовых и внутриквартальных проездов этот объект в текущем году не попал. Но Александр Фролов смог привлечь внебюджетные средства и ремонт дороги будет выполнен эти летом, что позволит решить проблему с лужей. Также будет отремонтирован выезд из двора между домами №25 и №37 на ул. Розы Люксембург.

 Много претензий у жителей к управляющей компании – ООО «Проспект».

- Работы по содержанию и текущему ремонту дома выполняются некачественно. Делали цоколь в торце нашего дома, вместо нормального раствора – сплошной песок, уже все отваливается, - говорит жительница дома №37 на ул. Розы Люксембург Нина Марченкова.

 Также жители попросили разобраться с расходованием средств, которые они платят УК по статье «Содержание». Ольга Шананина заверила, что этот вопрос взят на особый контроль, с директором управкомпании пройдет встреча, чтобы оперативно разрешить все актуальные проблемы дома.

 Также жители предложили перенести детскую площадку, которая сейчас зажата между парковкой и ограждением детсада №117 «Веселые звоночки» на свободную территории между домом №37 на ул. Розы Люксембург и домом №35 на пр. Советских космонавтов. Когда-то здесь было футбольное поле, а сейчас – пустырь.

 - Мы посмотрим принадлежность земельного участка, прохождение по нему инженерных сетей. Встретимся с жителями дома на Советских космонавтов, 35. Если препятствий нет и все согласны – будем делать большую, современную детскую площадку, - резюмировал итоги встречи Александр Фролов. 

 Регулярные встречи #КомандаФролова с жителями во дворах будут продолжаются. 


 

09 июнь 11:51 | : Политика

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