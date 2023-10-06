"Единая Россия" взяла на контроль проблемы Левого берега Архангельска

Жительницы Левого берега обратились к депутату Архангельской Гордумы Наталье Братиной (фракция «Единая Россия») за помощью в решении проблем своего округа.

Главным поводом для обращения послужил вопрос транспортной доступности детей в районе улиц Дрейера-Сурповская до школы. После закрытия близлежащей 81 школы, местные школьники, а их 47 человек, обучаются в 77 школе, которая находится в семи километрах от дома.

Единственный способ добраться – на общественном транспорте. Однако, школьный автобус сюда не ездит. Чтобы добраться до ближайшей остановки, школьникам необходимо пройти около одного километра. И весь этот путь пролегает через неосвещённый участок дороги.

Местные жительницы Светлана Степаненко и Евгения Ядрихинская показали депутату Гордумы с какими сложностями приходится сталкиваться каждый день.

«Даже взрослым страшновато ходить по этой дороге в тёмное время суток. А какого детям, которые вынуждены каждое утро ходить здесь? Все родители очень переживают за это и не ощущают безопасности своих детей», - отметила местная жительница Евгения Ядрихинская.

Добавляют беспокойства и регулярные учения сотрудников УФСИН. По словам местных жителей, в этом районе частенько наблюдают тренировку служебных собак, которые ищут заранее спрятанные манекены.

«Вот бывает идёшь утром по темноте, а тебе навстречу бежит собака, которая в зубах держит то ли ребёнка, то ли куклу. Выглядит жутковато», - поделилась Евгения Ядрихинская.

При этом, вдоль всей дороги стоят деревянные опоры линий электропередач. Но ни на одной из них нет светильника. По словам местных жителей, раньше эта дорога была освещена. Но после закрытия близлежащей 81 школы, со временем заменили опоры ЛЭП, а светильники так и не поставили.

«В центре Архангельска ярко подсвечиваются здания, общественные территории. Но стоит только переехать за железнодорожный мост, как мы сталкиваемся с тем, что люди идут от своего дома по кромешной темноте. Считаю это недопустимым и в ближайшее время обращусь в Горсвет, чтобы совместно найти решение этой проблемы», - отметила депутат Архангельской городской Думы Наталья Братина (фракция «Единая Россия»).

Кроме того, местные жители выразили надежду на добавление рейса школьного автобуса или изменение графика движения автобуса маршрута №3 с заездом в эту сторону. Эти предложения Наталья Братина обсудила с и.о. директора школы №77 Иваном Поповым.

Как отметил руководитель учебного учреждения, этот вопрос поднимался со стороны родителей учеников. Однако решить ситуацию не так просто, как хотелось бы.

«Чтобы организовать процесс перевозки учеников школьным автобусом, потребуется примерно шесть оборотных рейсов в день. На эти цели школой заключается контракт с предприятием перевозчиком, но в текущем бюджете сумма на дополнительные шесть рейсов ежедневно не заложена. Со стороны школы мы уже подали соответствующее ходатайство в администрацию города», - сказал Иван Попов.

Директор школы отметил, что в качестве наиболее оперативного решения ситуации стоит рассмотреть возможность изменения графика движения автобуса №3.

«Потенциально, добавление остановочного пункта повысит транспортную доступность не только учащимся школы, но и всем жителям того микрорайона. Однако этот вопрос требует тщательной проработки при участии ГИБДД на предмет возможности организации маршрута с теми дорожными условиями, которые есть на текущий день», - подчеркнула Наталья Братина.



