"Единая Россия" обещает Цигломени удобный автобусный маршрут

По многочисленным просьбам жителей Цигломени маршрут 31-го автобуса будет скорректирован.

Такое решение принято по результатам встречи депутатов фракции «Единая Россия», представителей администрации Архангельска, правительства и Цигломенского округа под председательством депутата Архангельского областного Собрания Евгения Ухина.

Многострадальный 31 маршрут стал самым критикуемым за период начала транспортной реформы. Многочисленные недовольства населения вызвал недостаток автобусов на линии в первые дни реформы, огромные интервалы между автобусами. Это единственный автобус, на котором жители Цигломени могут уехать в город. Но уже с конечной остановки автобус выезжает набитым битком. Те, кто в состоянии, выходят на северодвинскую трассу и садятся на междугородний транспорт. Другие возвращаются домой, потому что стоять на холоде 40 минут в ожидании автобуса нет смысла.

Глава округа Николай Боровиков отметил, что по просьбам жителей автобусы были перераспределены на утро. Интервалы, таким образом, с 13 февраля составили 30 минут, а в остальное время час. Но для жителей поселка это единственный транспорт, от м-на Кирпичный завод добраться до больницы и детского сада люди могут только на 31 маршруте.

Председатель координационного совета первичных отделений Цигломени Наталья Братина от имени всего округа предложила ряд корректировок. В частности, добавить автобусы в утренние часы и вечером - люди жаловались, что не могут уехать из областной больницы.

«Принято решение добавить на утренние маршруты вместо 70-местных МАЗов более вместительные 90-местные «Лотосы». Возможно, тогда необходимость в дополнительном утреннем автобусе отпадет. Если же нет, будем дальше думать над изменениями. Дополнительный автобус на маршруте влечет к увеличению стоимости контракта. Сейчас по нему на 31 маршруте автобусы выполняют 46 рейсов. К следующему собранию просчитаем эту стоимость», - рассказал заместитель министра транспорта Архангельской области Андрей Голубев.

Пока автобус добавлен на вечерний рейс в 21.20 с остановки возле Архангельской областной больницы. Также резервный автобус будет находиться на кирпичном заводе – в случае переполненности транспорта или поломки он будет выходить на рейс.

«Когда компания «Рико» пришла к нам с новым расписанием, где был очень большой интервал - было очень много проблем, потому что у нас нет другой возможности уехать с посёлка Цигломень. Равно как и вернуться людям сложно обратно с работы в вечернее время. Но сейчас мы очень рады, что нас услышали», - по итогу встречи отметила Наталья Братина.

«Все что делается в транспортной сфере в городе идет только на благо. Муниципальный транспорт - это тоже лицо города. Благодаря реформе вырастет культура обслуживания, качество техники. Возможно, тактически нужно было вводить реформу не сразу, а поэтапно. Наша задача, как депутатского корпуса предоставить помощь для налаживания системы в рамках наших полномочий. Будем способствовать кардинальным изменениям в лучшую сторону», - добавил Евгений Ухин.



