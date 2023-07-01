Год вместе. Архангельская область празднует новую историческую дату

Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. В честь этого события в 2023 году Президент учредил новый праздник – День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

С первых дней СВО «Единая Россия» постоянно находится здесь с гуманитарной миссией.

Фракция партии в Госдуме обеспечила законодательную интеграцию ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины в правовое поле РФ и помогает внедрять механизмы социальной и господдержки. Представители партии обеспечивали наблюдение в ходе референдума.

«Жители наших новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией. И тот факт, что они с готовностью и желанием голосовали на референдуме, говорит, что они ждали восстановления исторической справедливости. Они чувствовали и чувствуют каждый день поддержку нашей большой страны, видят, как возвращается мирная жизнь, сами в этом участвуют. Какими темпами идёт строительство, как проходит интеграция, появляются новые сервисы. Очень многие уже давно привычные нам вещи на Донбассе при украинской власти были просто недоступны. Сейчас у людей меняется уклад жизни и существенно улучшается её качество, появляются новые возможности», - отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что партия продолжает помогать жителям – доставляет продукты, стройматериалы, лекарства, оказывает адресную помощь, организует мероприятия для детей.

«За всё это время мы привезли более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Постоянно действуют пункты её выдачи во всех четырёх регионах, а в ЛНР организованы и дополнительные площадки, которые партия открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!». Наши активисты МГЕР, «Волонтёрской Роты», - а это более 2,5 тысяч ребят со всей страны, - не только доставляют гумпомощь. Они помогают местным властям восстанавливать социальные объекты, жильё, проводят субботники. И делают это вместе с жителями», - сказал Александр Сидякин.

Руководитель Центрального исполкома напомнил, что «Единая Россия» была первой среди политических партий в новых регионах не только с гуманитарной миссией.

«Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов «Единой России» в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. А то, как партия, её кандидаты за это время подошли к работе с людьми, с их проблемами и инициативами, как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило, что по итогам первых выборов в новых регионах мы получили квалифицированное большинство. Этот результат накладывает на нас большую ответственность за решение всех вопросов восстановления экономики, социальной поддержки людей. И мы уже занимаемся этим – по народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки. При участии партпроектов открываются спортзалы, например, по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры, социальной поддержке людей – наш приоритет», - подчеркнул Александр Сидякин.

Он также пояснил, что воссоединение новых регионов с Россией перспективно для страны в целом. В первую очередь, для развития её промышленного потенциала и продовольственной безопасности.

«Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект «Единой России», который упростит создание промышленных парков в новых регионах, ускорит его. Значит, у инвесторов появится больше возможностей, у людей – работа, а у экономики страны – дополнительные доходы. Только в ДНР планируется развивать крупные холдинги: Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, заводы «Азовэлектросталь», «Энергоспецмаш». Будет восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых. И, конечно, сельское хозяйство», - сказал Александр Сидякин.

Александр Сидякин в заключение отметил – «Единая Россия» продолжит работу по интеграции новых регионов.

«Мы будем расширять наши общественные и молодёжные проекты, развивать социальные инициативы. Реализовывать те планы, которые уже есть и за которые мы отвечаем перед людьми. И, конечно, вместе будем добиваться нашей большой Победы», - сказал он.

Говоря о значении воссоединения с Россией руководитель Архангельского исполнительного комитета «Единой России» Иван Воронцов подчеркнул значение прошедших выборов в новых территориях.

«Две недели назад на новых территориях Российской Федерации состоялись выборы. Они проходили очень тяжело – было организовано несколько терактов, звучали взрывы. Но при всем этом люди шли волной отдавать свои голоса на избирательные участки. Во-первых, они выполняли свой гражданский долг. А, во-вторых, они хотели показать свой выбор – с кем им быть. Теперь новые субъекты юридически будут связаны с Российской Федерацией. Жители новых территорий сделали свой выбор – быть с Россией –жить одной дружной семьей».



