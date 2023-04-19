Иван Новиков: "Народная программа партии должна повысить комфортность жизни"

«Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых – «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую «Единая Россия» вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По всем направлениям работа началась ещё до официального утверждения в народной программе.

«По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы – прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объём выполнен на 35%», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединённой транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтёрской помощи.

«Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов», – сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете – обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

«Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать», – отметила Анна Кузнецова.

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвящённый развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодёжи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений – гастро-, агро- и экотуризма.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

«Среди основных направлений народной программы в Архангельской области - строительство жилья для переселения, ремонт дорог, школ, больниц, домов культуры, создание комфортных условий для жизни человека.

Начато строительство шести новых школ в Архангельске и в районных центрах. Продолжается строительство поликлиники в Котласе. Среди приоритетных объектов: реконструкция площади Профсоюзов, капитальный ремонт здания Дворца детского и юношеского творчества в Архангельске, строительство спортивного комплекса в Няндоме, крытая ледовая арена в Северодвинске, Новодвинский городской культурный центр. В ближайшие два года будет построено 74 дома для переселения. В 2023 закончим строительство, ремонт 7 тыс. км. региональных автодорог и ремонт 8 мостов.

Все объекты строительства и ремонта находятся под партийным и депутатским надзором. В случае сдвига графиков совместно с правительством проводим выездные совещания, точечно решаем проблему», - руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании Иван Новиков.

Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трёхлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.