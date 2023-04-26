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Строительство Московского проспекта в Архангельске идет задорно и по графику

Задача №1 для города – завершить первый участок от ул. Галушина до ул. Энтузиастов до конца лета, чтобы к 1 сентября обеспечить проезд к школе № 7.

 Дорожная стройка длиной 1,8 км разделена на три этапа: они реализуются параллельно, но сроки сдачи разные.

- Самый большой объем работ по коммуникациям – на первом этапе. Здесь мы продолжаем монтаж дренажно-ливневой системы, хозфекальной канализации на глубине около 7 метров, перенос электросетей. Материалы закуплены в полном объеме, поэтому в исполнении к 31 августа мы уверены, - рассказал главе города главный инженер подрядной организации «Севзапдорстрой» Дмитрий Применко.

 Стройка-гигант находится в фокусе внимание членов общественного совета округа Майская горка. По итогам участия в рабочей поездке Елена Сидорук и Михаил Орлов доложат о ходе работ на встрече с активной общественностью округа.

 Вопрос с расселением деревянных домов, которые попали в план застройки, решен. Людям предоставили благоустроенные квартиры в Октябрьском, Ломоносовском округах или на Майской горке. Собственникам – денежную компенсацию, которая позволяет приобрести иное жилье.

 Глава Архангельска Дмитрий Морев поставил перед подрядчиком еще одну задачу – обеспечить водоотведение от частного сектора по ул. Пугачева. С одной стороны идет реконструкция Окружного шоссе, с другой – продление Московского проспекта, и это повлияло на дренирование территории жилой застройки. «Севзапдорстрой» проложит дополнительную трубу, и проблема будет решена.

- Строительство Московского – это не просто развитие транспортной составляющей. Благодаря этому проекту будет развиваться большой жилой район в районе ул. Ленина. Здесь уже построена школа на 1600 мест, проектируется еще одна – на 860 мест. Вскоре строители приступят к возведению жилых кварталов общей площадью 200 тыс. квадратных метров. Будут детский сад и физкультурный комплекс с бассейном. Новые современные кварталы приходят на смену неосвоенным пустырям, - подчеркнул значимость стройки глава Архангельска Дмитрий Морев.

 На самой дороге предусмотрены прогрессивные решения: переходы с проекционной подсветкой, отдельная велодорожка, более ста парковочных мест. В полном объеме работа должна завершиться до 15 декабря текущего года.


30 май 14:16 | : Экономика

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