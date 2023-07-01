В Архангельске подняли вопрос установки пандусов в жилых домах

На базе Штаба общественной поддержки прием граждан провели депутат Госдумы Михаил Кисляков и руководитель Общественной приемной партии «Единая Россия» в Архангельске Сергей Эммануилов.

Первая заявительница обратилась за помощью в получении медицинской консультации для супруга. Человек находится на этапе, когда важно правильно определиться с тактикой лечения. После обсуждения, было принято решение, что парламентарий, вместе с Сергеем Эммануловым направят всю информацию об этой ситуации в министерство здравоохранения региона, чтобы ускорить решение вопроса.

Второй заявитель - руководитель Архангельской региональной общественной организации «Аргимоз» Наталья Костина. Сообщество специализируется на помощи родителям, воспитывающим детей с множественными органическими и редкими генетическими заболеваниями. Архангелогородка обратилась с вопросом о необходимости установки пандуса в доме, где проживают маломобильные граждане. Михаил Кисляков сказал, что в ближайшее время встретится с руководством региональных министерств строительства и социальной защиты, чтобы определить возможность установки пандусов и сроки решения этого обращения.