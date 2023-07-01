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В Архангельске "Единая Россия" подвела итоги выборов

В законодательном и представительных органах власти ожидается абсолютное большинство во фракциях «Единой России».

Начал пресс-конференцию председатель регионального избиркома Андрей Контиевский. По его словам, ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты выборов не было. 

«Кампания была достаточно интересная, конкурентная в плане участия политический партий - пять парламентских партий участвовало и три непарламентских партии, восемь партий. По количеству участников Архангельская область вошла в тройку лидеров по количеству партий, участвующих в выборах - Смоленская области, республика Хакасия, Архангельская область», - подчеркнул председатель Архангельской областной Избирательной комиссии Андрей Контиевский.

За три дня голосования участие в выборах приняли чуть больше 28% избирателей. Многие отдали свой голос традиционно - на избирательном участке, более 49 тысяч человек предпочли сделать это дистанционно. 

Что касается итогов - в будущем областном Собрании большинство будет у «Единой России». Партия получила более 50%. В новый созыв также войдут представители ЛДПР, КПРФ, справедливороссы и впервые в истории «Новые люди». Эти партии преодолели пятипроцентный порог. 

Такая же картина сложилась на выборах в Архангельскую городскую Думу. Однако, второе место заняли представители партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». 

В депутатском корпусе Котласа к этим партиям прибавятся и представители партии «Родина». Результаты выборов - 2023 единоросы считают абсолютной победой как по партийным спискам, так и одномандатным округам. Это следствие командной работы во главе с губернатором архангельской области Александром Цыбульским.

«Единая Россия» совершила своеобразный рекорд, таких результатов не было за последние 10 лет точно. Мы претендуем сформировать квалифицированное большинство, то есть две трети в Архангельском областном Собрании депутатов. Нам сейчас понятно, что 21 кандидат из 24 одномандатных округов 100% наши, и мы ждем подсчета голосов по единому партийному округу», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

По сравнению с 2018 годом единоросам удалось вернуть доверие во многих муниципалитетах, как пример Котлас, Онега, Северодвинск. В законодательном и представительных органах власти ожидается абсолютное большинство во фракциях «Единой России». 

«На муниципальных выборах партия также взяла большой процент. Люди доверяют и партии, и  кандидатам от «Единой России». Это связано прежде всего с тем, что на территории, в глубинке видны позитивные изменения. Мы всегда рядом с людьми, которые за последние три дня отдавали за нас голоса», - добавил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.

В рядах «Единой России» грядет значительное обновление. В состав парламентов войдут люди с новыми идеями, новым взглядом на мир. Состав, как отметил Иван Новиков, получился сбалансированным. Костяк во фракции составляют опытные депутаты, появились и новые лица.

«Мы находились с моими оппонентами по моему округу это тоже новые лица, мы находились в одинаковых стартовых позициях, и нам надо было показать, кто из нас наиболее готов, а как это можно сделать, наверное самое понятное, это малые дела», - кандидат в депутаты Архангельского областного Собрания Владимир Самофалов. 

«Предвыборная кампания была очень интенсивная, приходилось учиться, что называется, с колес. Учиться было действительно некогда, нужно было просто встать и идти работать», - рассказала кандидат в депутаты Архангельской городской Думы Наталья Братина.

Работать избранным депутатам теперь предстоит еще больше. Основой остается выполнение народной программы «Единой России» и предвыборной программы губернатора «Вместе мы сильнее». Программа будет скорректирована исходя из наказов, полученных в ходе избирательной кампании а ее неукоснительное выполнение – главный ориентир для партии.


12 сентябрь 07:48 | : Политика

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