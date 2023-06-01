Супершкола №7 в Архангельске получила гордое имя

За день до начала учебного года глава Архангельска подписал постановление о присвоении новой школе № 7 имени Владимира Николаевича Булатова.

Дмитрий Морев:



- 21 год Владимир Николаевич возглавлял архангельский вуз. И в это время Поморский университет вошел в сотню лучших высших учебных заведений страны. Булатов отдал всю свою жизнь развитию науки и образования, сам был автором многих исторических монографий и статей.

Выпускники пединститута, университета на своем опыте знают, насколько значимым был вклад ректора в развитие каждого студента, педагога, науки и вуза. Наша задача – сохранить и передать новому поколению эту добрую память.



В здании школы № 7 уже выполнен настенный портрет Владимира Николаевича Булатова. Как и обещали, школа откроется завтра, 1 сентября!